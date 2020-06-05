Дикие животные все ближе к городу: возле шоссе разгуливал медвежонок

«Ехал из Пыльва и до моста Кирумпяэ на повороте из кустов он выскочил на обочину дороги, - рассказал Lõuna-Eesti Postimees увидевший медведя водитель Янар Халлоп. - Это был медвежонок, испугался и вернулся в кусты. К счастью, не вышел на дорогу, расстояние было всего сто метров».

Янар впервые в жизни видел медведя в естественной среде обитания. «Достаточно страшно. Позади был джип, он должен был тоже видеть, - рассказывает водитель. - Мое сердце на миг замерло. Все внутри похолодело. Обычно есть вероятность сбить косулю или лося, а тут еще и медведь...У нас тут медведи относительно редкое явление и еще так близко к городу. Вероятно, он заблудился, кажется медведь совсем маленький».

По словам Янара, людям в Кирумпяэ стоит быть бдительными. «Там есть пешеходно-велосипедная дорожка. Представьте, если выскочит и там едет велосипедист...жуть».

Медведей уже слишком много

«Это вовсе неудивительно, - сказал председатель Общества охотников Вырумаа Мати Кивистик, услышав, что в Кирумпяэ разгуливает медведь. - В Выру это еще немного необычно, но в Йыгевамаа есть общество охотников, член которого сказал, что охота на лося не проходит без того, чтобы не появился медведь».

По словам Кивистика, медведей в эстонских лесах много, поэтому неудивительно, что человек с ними все чаще сталкивается и это в местах, где появление медведя никто не ожидает.

«Разве пределы наших лесов не превышены? - спрашивает он. - Охотники давно говорят это, но, к сожалению, с отделом мониторинга диких животных мы не нашли общего языка. Там считают, что мы завышаем число, охотники, наоборот, говорят, что там занижают число. Где скрывается правда, я не могу точно сказать».

Факт в том, что медведей уже давно не видели вблизи города Выру. Что делать, если все-таки неожиданная встреча с косолапым произойдет?

«Ясно то, что первым дело не надо идти в сторону медведя, не надо проявлять любопытство, искать свой фотоаппарат, а по возможности тихо удаляться, поскольку нельзя быть уверенным, что первым уйдет медведь», - объяснил Кивистик.

«Самое опасное время — время, когда ходят за грибами и ягодами, когда люди также тихо передвигаются и может произойти так, что будете копаться с медведем над одним кустом с малиной и если человек попадет в опасную зону медведя до того, как он успеет это заметить, лесное животное может повести себя непредсказуемо», - продолжил Кивистик.

По его словам, в прошлом году были случаи, когда человек шел по лесу с чувством, что кто-то за ним следует, и обнаруживал, что большой медведь шел тихо следом.