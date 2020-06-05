Портал в прошлое временно закрыт: в Старом городе Нарвы законсервировали провалы, ведущие в подвалы XVII века

Старший инспектор по охране памятников старины Нарвы Мадис Туудер рассказал, что в этом районе располагались жилые дома, похожие на здания на ул. Койдула, где сейчас располагается прокуратура или бывший отель Vanalinn.

В этом районе ближе к улице Краави располагался пивной завод, но его комплекс был построен уже позднее. Подвалы, в которые возникли провалы, относились к домам-ровесникам нарвской ратуши, они были построены, в основном, в XVII веке.

“Но некоторые подвалы могут быть еще старше, - добавил Мадис Туудер. - Был большой пожар в 17-м веке, и дома могли восстановить, а подвалы остались старые. Но, в основном, здесь были дома 17-го века”.

По словам инспектора, сейчас спускаться в подвалы было опасно, хотя многие из них вполне целые, и в них можно даже стоять.

“В этом плане эти подвалы очень интересные и ценные, - сказал он. - Но они опасные, и мы просто закрыли провалы, чтобы дети туда не лазили. А в будущем, конечно, можно будет их раскопать и даже экспонировать. Но пока никаких конкретных планов нет, что с ними делать. Просто сохраним их и посмотрим. Будут какие-то идеи - можно будет думать, что можно сделать”.