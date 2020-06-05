Портал в прошлое временно закрыт: в Старом городе Нарвы законсервировали провалы, ведущие в подвалы XVII века

Департамент городского хозяйства Нарвы сообщил, что законсервированы шесть опасных для людей провалов около Темного сада в Старом городе. Эта территория сейчас представляет собой газон, но под ним сохранились подвалы домов, разрушенных во время войны. В некоторых можно даже стоять в полный рост. Но исследование или использование этих памятников старины - вопрос будущего, пока планов на них нет.
Старший инспектор по охране памятников старины Нарвы Мадис Туудер рассказал, что в этом районе располагались жилые дома, похожие на здания на ул. Койдула, где сейчас располагается прокуратура или бывший отель Vanalinn.
В этом районе ближе к улице Краави располагался пивной завод, но его комплекс был построен уже позднее. Подвалы, в которые возникли провалы, относились к домам-ровесникам нарвской ратуши, они были построены, в основном, в XVII веке.
“Но некоторые подвалы могут быть еще старше, - добавил Мадис Туудер. - Был большой пожар в 17-м веке, и дома могли восстановить, а подвалы остались старые. Но, в основном, здесь были дома 17-го века”.
По словам инспектора, сейчас спускаться в подвалы было опасно, хотя многие из них вполне целые, и в них можно даже стоять.
“В этом плане эти подвалы очень интересные и ценные, - сказал он. - Но они опасные, и мы просто закрыли провалы, чтобы дети туда не лазили. А в будущем, конечно, можно будет их раскопать и даже экспонировать. Но пока никаких конкретных планов нет, что с ними делать. Просто сохраним их и посмотрим. Будут какие-то идеи - можно будет думать, что можно сделать”.
Общая планировка Старого города предусматривает, что на этом месте можно строить новые дома. Но при этом действует требование сохранить сохранившиеся под землей старинные подвалы, поэтому на самом деле построить что-то здесь непросто.