Фото и видео ⟩ В Таллиннском заливе загорелся и утонул катер

Сегодня в 14:25 сообщили, что в Таллиннском заливе в примерно двух километрах от берега загорелся катер в длину почти семь метров, передает Департамент полиции и погранохарны. На катере был один фиг, который до этого сообщил в Центр морской охраны о неполадках с мотором. Финна эвакуировали на катере Департамента полиции и погранохраны, он не пострадал.