Фото и видео ⟩ В Таллиннском заливе загорелся и утонул катер

Сегодня днем поступило сообщение, что в море в примерно 500 метрах от берега горит небольшое судно. Полиция заверила, что опасности для людей нет, пишет Postimees.
Сегодня в 14:25 сообщили, что в Таллиннском заливе в примерно двух километрах от берега загорелся катер в длину почти семь метров, передает Департамент полиции и погранохарны. На катере был один фиг, который до этого сообщил в Центр морской охраны о неполадках с мотором. Финна эвакуировали на катере Департамента полиции и погранохраны, он не пострадал.
Катер департамента приступил к тушению судна. В 15:39 сгоревший катер утонул. Он не представляет большой опасности для окружающей среды, также нет загрязнений, которые необходимо ликвидировать. Пожар, по предварительным данным, начался из-за неисправности двигателя.