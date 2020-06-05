Любовь и голуби Владимира Соловьева в Ласнамяэ

Он выглядит встревоженным, когда мы присаживаемся с ним на скамейку у голубятни. «Тут ястребы сейчас летают. Уже двух молодых унесли, которые только летать начали. Сейчас если голубей выпущу, сразу прилетит», - делится своей тревогой Владимир.

– И сколько дней вы уже не можете выпускать голубей?

– Да постоянно. Если выпущу и рядом хожу, то нормально, а если в небо подниму, то ястреб кого-нибудь съест. Если здесь рядом кого-то поймает, то я еще могу успеть подбежать и отбить, а если далеко унес, то где ж я его найду?

– Это опасно - попытаться отнять добычу у ястреба?

– Нет, они людей боятся.

– Сколько же у вас голубей?

– Около сотни. Точно сказать не могу.

ФОТО: Remo Tõnismäe

– Вы сами построили эту голубятню?

– Не-е-т. Эти две будки в советское время были пивными ларьками. На этом месте они, наверное, лет десять стоят, а раньше находились где-то рядом, где точно - не знаю.

– Как же вы сюда попали?

– Она осталась после смерти моего хорошего друга. А так, я с детства, еще в России, с голубями возился. Когда жил в Копли, там у меня была своя голубятня, птиц было немного. А когда друг умер, я сюда перебрался. В этой голубятне я уже года три.

– А что с другом случилось?

– От болезни умер.

Ухаживать за птицами Владимиру помогает Омар. Он из Пакистана. Около года назад проезжал на автобусе мимо, увидел голубятню и принес своих четырех голубей, которых до этого держал у себя на балконе. Спросил, можно ли ему приходить. С тех пор приходит, гоняет голубей, смотрит за ними.

– Предполагаю, что вы не говорите по-английски. Как же вы общаетесь?

– А он на русской женат. Она переводила поначалу. Да нам и не нужно общаться, мы всё про голубей знаем. Он тоже с детства этим занимается.

– Сложно тренировать голубей?

– Какие тренировки? Их просто надо заставлять летать, они ведь лентяи. А летать им ястреб не дает.

– Сколько времени уходит на то, чтобы научить голубку возвращаться сюда?

– Да ее учить не надо.

– То есть если я пойду, куплю голубя и отпущу его, он вернется ко мне?

– Ну нет. Тут смотря какая порода. Если это почтовый голубь и взять его из другого места, то его трудно приучить жить где-то. Мне одного дали, так он у меня улетел, хотя всю зиму был со мной. Николаевские голуби (украинская порода высоколетных голубей. - прим. ред.), если побудут здесь дня три-неделю, то будут в итоге возвращаться обратно.

Владимир Соловьев со своими подопечными. ФОТО: Remo Tõnismäe

– Сколько стоит содержать сотню голубей?

– В день уходит около пяти килограммов зерна, воду покупаю и привожу им, иногда хлебом подкармливаю.