Чехия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ

«Два сотрудника российского посольства объявлены персона нон-грата», - цитирует Бабиша «Интерфакс».

Он пояснил, что «на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков».

«Это вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской республике. Мы являемся суверенным государством, и такие действия являются неприемлемыми», - подчеркнул премьер Чехии.

«Мы пытались урегулировать неприятную ситуацию дипломатическим путем. Мы неоднократно общались с посольством России. Но дипломатическое решение было невозможно, Российская Федерация не предоставила нам другого варианта. После досконального рассмотрения ситуации мы приступаем к высылке дипломатических представителей», - заявил в свою очередь глава МИД Томаш Петржичек.

Чешское радио отмечает, что эта мера властей страны связана с так называемым «рициновым делом».