Чехия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ

Чехия приняла решение о высылке из страны двух российских дипломатов, сообщили на совместной пресс-конференции чешский премьер Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек.
«Два сотрудника российского посольства объявлены персона нон-грата», - цитирует Бабиша «Интерфакс».
Он пояснил, что «на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков».
«Это вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской республике. Мы являемся суверенным государством, и такие действия являются неприемлемыми», - подчеркнул премьер Чехии.
«Мы пытались урегулировать неприятную ситуацию дипломатическим путем. Мы неоднократно общались с посольством России. Но дипломатическое решение было невозможно, Российская Федерация не предоставила нам другого варианта. После досконального рассмотрения ситуации мы приступаем к высылке дипломатических представителей», - заявил в свою очередь глава МИД Томаш Петржичек.
Чешское радио отмечает, что эта мера властей страны связана с так называемым «рициновым делом».
Чешский еженедельник «Респект» ранее писал, что в Чехию по дипломатическому паспорту якобы прибыл гражданин России с ядом рицин. Москва, продолжает чешское радио, назвала это «журналистской уткой». Однако глава МИД Петржичек подтвердил приезд дипломата. От комментариев относительно того, был ли обнаружен у российского дипломата яд, чешский министр отказался.