Пт, 5.06.2020
Пришло время Эстонии и другим европейским странам восстановить свободное передвижение и открыть границы. Урмас Паэт

Еще одна страна объявила себя свободной от коронавируса

In this Oct. 13, 2011 photo, Funafuti, the main island of the nation state of Tuvalu, is seen from a Royal New Zealand airforce C130 aircraft as it approaches at Funafuti, Tuvalu, South Pacific. Funafuti is the capital of Tuvalu, a group of atolls situated north of Fiji and northwest of Samoa, in the South Pacific ocean. The atolls are suffering a severe drought and water shortage, coupled with contaminated ground water due to rising sea levels. The governments of Australia, New Zealand and the United States are providing desalination plants to alleviate the critical water shortage for some 10,000 islanders. (AP Photo/Alastair Grant) / SCANPIX Code: 436

ФОТО: ALASTAIR GRANT/AP

Тихоокеанское государство Фиджи объявило свою территорию свободной от коронавируса. На днях выздоровел последний пациент с COVID-19. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр республики Фрэнк Баинимарама.

Он отметил, что последний случай заражения на острове был зафиксирован 45 дней назад.

"Фиджи только что очистилась от последнего из активных пациентов с COVID-19. И даже при том, что число тестов растет с каждым днем, прошло 45 дней с тех пор, как мы зафиксировали последний случай. Без летальных случаев наш уровень выздоровления составляет 100%", - заявил Баинимарама.

Премьер Фиджи объясняет такой успех "ответом на молитвы, тяжелой работой и подтвержденной наукой".

Острова в Тихоокеанском регионе считались наиболее подверженными инфекции из-за их слабой и недостаточно обеспеченной системы здравоохранения. Однако оперативное закрытие границ и прекращение туризма помогло сдержать ситуацию.

Первый случай заражения на Фиджи зарегистрировали в середине марта. При населении около 900 тысяч человек коронавирусом заболели лишь 18 граждан острова.

Черногория стала первой в Европе страной, которая официально объявила об окончании пандемии на ее территории.

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