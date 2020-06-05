ФОТО ⟩ Эти квартиры с необычным дизайном интерьера продаются в Ласнамяэ

Место расположения выбранных квартир - столичный район Ласнамяэ. Нет, в цетнре, Кадриорге и, тем более, в Старом городе полно квартир с красивой, стилизованной под старину мебелью, хрустальными люстрами и картинами в пышных золоченых рамах. В Ласнамяэ подобные изыски встречаются довольно редко, но все же встречаются. Иногда пышная классика в панельных малометражках выглядит забавно, иногда - довольно органично. Смотрим!

ФОТО: KV.EE

Квартира находится на первом этаже девятиэтажного дома. Ремонт в ней сделан десять лет назад, причем наиболее яркое впечатление производит кухня-столовая, будто перенесенная в Ласнамяэ из дворянской усадьбы.

ФОТО: KV.EE

Интерьер этой квартиры в красном кирпичном доме выдержан, скорее, в стиле прованс. Об этом свидетельствует и пестрый кафель на кухонном фартуке, и кованая мебель в столовой, и картины, служащие дверцами встроенного шкафа в прихожей, и декоративный кирпич в оформлении коридора.

ФОТО: KV.EE

Кроме роскошного вида с четырнадцатого этажа квартира примечательна своим сдержанным классическим стилем. Одну межкомнатную дверь украшают симпатичные витражи.

ФОТО: KV.EE

Полностью отремонтированная квартира находится в маленьком деревянном доме, а ее безупречный скандинавский дизайн дополнен уникальным решением: внутрь квартиры как бы встроен еще один деревянный домик.

ФОТО: KV.EE