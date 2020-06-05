Пт, 5.06.2020
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  • Эти квартиры с необычным дизайном интерьера продаются в Ласнамяэ

ФОТО ⟩ Эти квартиры с необычным дизайном интерьера продаются в Ласнамяэ

ФОТО: KV.EE

Часто в выставленных на продажу квартирах сделан не просто ремонт из современных материалов, а установлены колонны, многоярусные потолки, витражи, фотообои во всю стену с экзотическим рисунком... Это имеет право на существование, ведь о вкусах не спорят. Давайте заглянем в квартиры, заметно отличающиеся от своих типовых соседей. 

Место расположения выбранных квартир - столичный район Ласнамяэ. Нет, в цетнре, Кадриорге и, тем более, в Старом городе полно квартир с красивой, стилизованной под старину мебелью, хрустальными люстрами и картинами в пышных золоченых рамах. В Ласнамяэ подобные изыски встречаются довольно редко, но все же встречаются. Иногда пышная классика в панельных малометражках выглядит забавно, иногда - довольно органично. Смотрим!

Пятикомнатная квартира на улице Юмера, 124 000 евро

ФОТО: KV.EE

Квартира находится на первом этаже девятиэтажного дома. Ремонт в ней сделан десять лет назад, причем наиболее яркое впечатление производит кухня-столовая, будто перенесенная в Ласнамяэ из дворянской усадьбы.

Трехкомнатная квартира на улице Лийкури, 110 000 евро 

ФОТО: KV.EE

Интерьер этой квартиры в красном кирпичном доме выдержан, скорее, в стиле прованс. Об этом свидетельствует и пестрый кафель на кухонном фартуке, и кованая мебель в столовой, и картины, служащие дверцами встроенного шкафа в прихожей, и декоративный кирпич в оформлении коридора.

Трехкомнатная квартира на улице Вирби, 97 000 евро

ФОТО: KV.EE

Кроме роскошного вида с четырнадцатого этажа квартира примечательна своим сдержанным классическим стилем. Одну межкомнатную дверь украшают симпатичные витражи.

Трехкомнатная квартира на улице Кивимурру, 159 000 евро

ФОТО: KV.EE

Полностью отремонтированная квартира находится в маленьком деревянном доме, а ее безупречный скандинавский дизайн дополнен уникальным решением: внутрь квартиры как бы встроен еще один деревянный домик. 

Четырехкомнатная квартира на улице Ляэнемере, 117 000 евро

ФОТО: KV.EE

В этой квартире нет резных буфетов и хрустальных люстр, а есть глянцевый потолок, современная кухонная мебель, яркие кресла и стулья с хромированными ножками в стиле хай-тек. Не случайно квартира забронирована.

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