Внешние границы ЕС откроются не ранее июля

Большинство государств Евросоюза считают нужным продлить запрет на въезд в ЕС из третьих стран на две недели, до конца июня. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон по итогам видеоконференции глав МВД стран ЕС, сообщает корреспондент DW в пятницу, 5 июня,.

"Послушав сегодняшнюю дискуссию, я лично верю, что мы вернемся к полноценному функционированию Шенгенской зоны и свободы перемещения граждан не позже конца июня", - отметила Йоханссон. Она подтвердила позицию, что открывать внешние границы будут лишь после отмены всех ограничений на внутренних границах ЕС.

Границы закрыты до 15 июня

Как известно, из-за пандемии, вызываемой коронавирусом болезни COVID-19, действует рекомендация Еврокомиссии сохранять запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран до 15 июня. Исключения сделаны только для так называемых необходимых поездок, например сезонных работников.

"Почти все государства-члены ЕС сегодня высказались за краткое продление этого периода. Это означает, что контроль на внутренних границах отменят до конца июня. Я думаю, нам следует рассмотреть постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС в начале июля", - рассказала еврокомиссар. Отвечая на вопрос корреспондента DW, она уточнила, что продлить этот запрет на въезд в ЕС планируют на две недели.