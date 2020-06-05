Экономист: неуверенность ограничивает возможности восстановления туризма

Количество проживающих в апреле сократилось на 95%

В то время как в марте количество размещенных туристов сократилось на 62% в годовом сравнении, в апреле спад углубился до 95%, при этом по разным странам спад был (в процентном отношении) относительно равномерным. Например, если в апреле прошлого года в Эстонии услугами по размещению пользовались в общей сложности почти 262 000 человек, в том числе 156 000 из-за рубежа, то к апрелю этого года эти цифры сократились почти до 13 000 и 1300, соответственно. То есть, количество иностранных туристов сократилось на 99% в годовом сравнении, а количество внутренних туристов сократилось на 89%. За первые четыре месяца года количество проживающих сократилось на 40%. Несмотря на то, что эстонские гостиницы во многом зависят от иностранных туристов, доля жителей Эстонии в предоставлении услуг размещения также высока. В прошлом году пропорции составили 59% и 41% соответственно.

Неуверенность, требования к соблюдению дистанции и ограничение на передвижение сдерживают восстановление туризма

В середине мая ограничения на передвижение в странах Балтии были сняты, а с начала июня люди из 24 европейских стран, которые составляют почти две трети иностранных туристов, посетивших Эстонию в прошлом году, могут совершать поездки в Эстонию. Однако известно, что это число меняется в зависимости от того, насколько контролируемым является распространение вируса в этих странах. Поэтому такое открытие границ должно увеличить количество иностранных туристов, приезжающих в Эстонию. Кроме того, уменьшение возможностей путешествовать по миру может увеличить внутренний туризм в Эстонии, а также количество туристов из соседних стран. Тем не менее, следует иметь в виду, что неуверенность людей в отношении поездок остается высокой, что требования к соблюдению дистанции сохраняются и что возможности передвижения также пока не те, что были до кризиса. Все это сдерживает рост количества туристов.

Кризис наносит болезненный удар по занятости в гостиничном бизнесе

По предварительным данным Департамента статистики, оборот услуг по размещению и питанию в апреле сократился на три четверти, а число работников на конец апреля было на 14% ниже, чем год назад. К концу мая число работников уже сократилось на одну пятую. Более резкого роста числа безработных во всей экономике позволили избежать дотации Кассы по безработице на заработную плату. К концу мая компании по размещению и питанию обратились за поддержкой для 59 процентов работников, занятых в этой области. Возможно, часть рабочей силы, которая прежде была занята в гостиничном бизнесе, в конце выплаты пособия по заработной плате останется без работы, и позже переориентируется на другие виды деятельности.

Прямое влияние гостиничного сектора на экономику невелико, но весь сектор туризма оказывает заметное влияние