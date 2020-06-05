Ваш ребенок точно знает, как безопасно передвигаться на велосипеде?

Некоторые дети проводят на велосипеде всё лето. Если во дворе ездить просто, то за его пределами велосипедиста подстерегает масса опасностей. По данным страховой компании ERGO, 75% несчастных случаев с участием велосипедов происходит именно в летние месяцы, а каждый восьмой велосипедист, получающий травмы в таких авариях, – ребенок.
«На дороге ребенок должен обязательно обращать внимание на окружающую обстановку, следить за действиями других участников, и, конечно, быть знаком с правилами дорожного движения и дорожными знаками. Если ребенок передвигается в компании родителя, то, как правило, ответственность берет на себя взрослый, поскольку он уже обладает навыком предвидеть опасные ситуации и предотвращать их. Если же ребенок перемещается на велосипеде самостоятельно, то и ответственность в полной мере лежит на нем, поэтому крайне важно, чтобы он понимал дорожную ситуацию и знал, где можно ездить на велосипеде и каких правил следует придерживаться», – сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.
Лепвальтс рассказала, что каждый родитель должен обязательно объяснить своему ребенку, каких правил нужно придерживаться при передвижении на велосипеде, чтобы не подвергнуть себя опасности.
- Перед тем, как куда-то отправляться, убедись, что велосипед исправен – проверь, что колеса накачены, тормоза и велосипедный звонок исправны. У велосипеда обязательно должны быть отражатели, а в темное время суток должны быть включены передняя белая фара и задний красный фонарь. Будь заметным для других участников дорожного движения – надень яркую одежду или носи отражатель.
- Передвигаясь на велосипеде, обязательно используй велосипедный шлем. Убедись, что шлем надет правильно, иначе он может быть бесполезен при аварии. Если между бровями и краем шлема помещается пара пальцев, то шлем надет правильно. Тщательно закрепи шлем. Между ремнем шлема и подбородком должны проходить один-два пальца.
- Если ты едешь на велосипеде один и у тебя еще нет водительского удостоверения велосипедиста, то передвигайся только по велосипедно-пешеходной дорожке или тротуару. Не выезжай на проезжую часть. По проезжей части разрешено передвигаться с 8-летнего возраста в сопровождении родителя или с 10-летнего возраста, если уже есть водительское удостоверение велосипедиста.
- По велосипедно-пешеходной дорожке передвигайся со скоростью пешехода, не спеши. Приближаясь к пешеходу, при необходимости предупреди его велосипедным звонком и минуй его на безопасном расстоянии.
- Если велосипедно-пешеходная дорожка пересекает проезжую часть и на ней не нарисована зебра, ты должен уступить дорогу автомобилю. Соблюдай осторожность у выезда из двора – оттуда может выехать автомобиль.
- Если ты планируешь перейти дорогу по пешеходному переходу, на котором нет светофора, и ты хочешь, чтобы автомобили пропустили тебя, то сойди с велосипеда и убедись, что водители тебя заметили. Перейди дорогу пешком, велосипед веди рядом.
- Будь особенно осторожен, приближаясь к большому перекрестку со светофорами. Сойди с велосипеда и дождись, пока загорится зеленый свет. Перейди перекресток пешком, велосипед веди рядом. Следи за автомобилями – кто-то может не заметить тебя и выехать на дорогу.
- На тротуаре считайся с другими участниками движения и перемещайся с умеренной скоростью. На велосипеде не слушай музыку в наушниках и не говори по мобильному телефону. Внимательно следи за обстановкой спереди и вокруг.
- Доехав, оставь велосипед в безопасном месте и закрепи его замком.