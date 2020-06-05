Ваш ребенок точно знает, как безопасно передвигаться на велосипеде?

«На дороге ребенок должен обязательно обращать внимание на окружающую обстановку, следить за действиями других участников, и, конечно, быть знаком с правилами дорожного движения и дорожными знаками. Если ребенок передвигается в компании родителя, то, как правило, ответственность берет на себя взрослый, поскольку он уже обладает навыком предвидеть опасные ситуации и предотвращать их. Если же ребенок перемещается на велосипеде самостоятельно, то и ответственность в полной мере лежит на нем, поэтому крайне важно, чтобы он понимал дорожную ситуацию и знал, где можно ездить на велосипеде и каких правил следует придерживаться», – сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.