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Юридически все корректно: хитрая схема позволяет нажиться на солнечном свете

Päikesepark Viljandimaal. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Marko Saarm

Пособие, предназначенное для создателей небольших парков солнечных панелей, оказывается в карманах крупных разработчиков благодаря использованию т.н. JOKK-схемы ("Юридически все корректно" - ред.), пишет Äripäev.

Мухлеж в организации солнечных парков с помощью кластеров приобрел в Эстонии беспрецедентные масштабы, в то время как имя основателя крупнейшего кластера держится в секрете.

У строителей парков солнечных панелей - напряженные будни: все небольшие парки, который будут завершены к концу этого года, смогут попросить государство предоставить субсидию на возобновляемую энергию: в среднем 2500 евро за 50-киловаттную станцию.

Дотация предназначена в первую очередь квартирным товариществам или фермерам для собственного потребления, но есть и инвесторы, которые строят такие станции кластерами по 20-30 и получают такое ​​же пособие.

Более подробно об этой схеме читайте в Äripäev.

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