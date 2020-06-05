Юридически все корректно: хитрая схема позволяет нажиться на солнечном свете

Мухлеж в организации солнечных парков с помощью кластеров приобрел в Эстонии беспрецедентные масштабы, в то время как имя основателя крупнейшего кластера держится в секрете.

У строителей парков солнечных панелей - напряженные будни: все небольшие парки, который будут завершены к концу этого года, смогут попросить государство предоставить субсидию на возобновляемую энергию: в среднем 2500 евро за 50-киловаттную станцию.

Дотация предназначена в первую очередь квартирным товариществам или фермерам для собственного потребления, но есть и инвесторы, которые строят такие станции кластерами по 20-30 и получают такое ​​же пособие.