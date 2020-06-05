Эксперт ВОЗ опровергла теорию об опасных мутациях коронавируса

«Мы имеем дело с нормальными измененими в геноме вируса, которые не обязательно сделают его более опасным», - объясняет Мария Ван Керхов, специалист по инфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения. И грипп, и предыдущие коронавирусы менялись со временем, но это не значит, что они более опасны для человека.

Вирус начал активно распространяться в более бедных странах, таких как Бразилия и Мексика, где возросло число случаев заражения и смертей. Число зараженных людей также снова растет в районах, где были отменены чрезвычайные ограничения. Это ставит под угрозу работников первой линии, работников сферы обслуживания и более бедных людей, которые не могут оставаться дома из-за работы или экономических обстоятельств.

По мнению экспертов, люди должны знать, что невозможно вернуться к периоду, предшествовавшему распространению вируса, и что необходимы определенные меры предосторожности для предотвращения новых вспышек, даже если число инфекций невелико. По-прежнему рекомендуется соблюдать дистанцию, оставаться дома в случае появления симптомов, мыть руки и избегать людных мест.