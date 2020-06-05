Галерея ⟩ Суд отложил рассмотрение дела Лембера

Суд отложил заседание, чтобы трое обвиняемых смогли найти нового защитника. Новое заседание планируется провести 12 июня.

В экономических, служебных и имущественных преступлениях обвиняются 10 человек и 8 фирм.

О начатом в 2014 году уголовном расследовании самому Лемберу стало известно только в мае 2016 года, когда он был задержан в Тартуской ратуше по подозрению в коррупционных преступлениях и после обыска доставлен в арестантскую камеру. На следующий день он был выпущен.

Предъявленные Лемберу обвинения касаются стоившей 9 евро стрижки и решения Тартуской горуправы по тендеру по благоустройству участков на улице Роози, от участия в голосовании по которому ему следовало воздержаться, поскольку, согласно обвинению, с одним из участком у него были связаны коммерческие интересы.

Большая часть обвинений касается мошенничеств с льготами.

В соответствии с обвинением, обвиняемые в период с 2006 по 2015 годы нечестным путем оформили ходатайства о пособиях от Фонда развития предпринимательства (EAS) и от Департамента регистров и информации сельского хозяйства (PRIA), чтобы тем самым содействовать экономической деятельности разных лиц и коммерческих объединений, либо с тем, чтобы получить возможность использования пособия не по назначению. В общей сложности обвиняемые сумели получить пособия 36 раз для 10 объектов на общую сумму в 1,8 млн евро.