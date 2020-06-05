Роскосмос: астероид, который в субботу пролетит рядом с Землей, не опасен

Столкновение с Землей астероида, пролетающего мимо планеты, маловероятно, заявили в Роскосмосе. По имеющимся сведениям, минимальное расстояние, которое будет разделять в субботу Землю и астероид 163348 2002 NN4, составит 5,09 млн км, сообщили в Роскосмосе.
В госкорпорации напомнили, что четырехкилометровый астероид 52768, пролетевший мимо Земли 29 апреля, приблизился к планете на 6 млн км.
"То есть, завтрашний "гость" должен пролететь на 1/6-ю ближе, чем апрельский. Но это все равно очень большое расстояние, чтобы говорить о серьёзной опасности", - отмечается в сообщении.
"Ученые Академии наук пристально следят за подобными достаточно крупными объектами, и всякого рода неожиданности здесь очень маловероятны", - добавили в Роскосмосе.
Ранее специалисты NASA сообщили, что к Земле приближается астероид 163348. Его диаметр может составлять от 250 до 570 метров. В субботу он должен пройти на минимальном расстоянии от нашей планеты.