Роскосмос: астероид, который в субботу пролетит рядом с Землей, не опасен

В госкорпорации напомнили, что четырехкилометровый астероид 52768, пролетевший мимо Земли 29 апреля, приблизился к планете на 6 млн км.

"То есть, завтрашний "гость" должен пролететь на 1/6-ю ближе, чем апрельский. Но это все равно очень большое расстояние, чтобы говорить о серьёзной опасности", - отмечается в сообщении.

"Ученые Академии наук пристально следят за подобными достаточно крупными объектами, и всякого рода неожиданности здесь очень маловероятны", - добавили в Роскосмосе.