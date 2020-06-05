Эстонский экономист: летом Европа выйдет из самой глубокой фазы рецессии

"Рынки сегодня гораздо более позитивны в отношении Европы, чем месяц назад. В то же время следует понимать, что кризис не исчезнет в одночасье, и что некоторые из его последствий для рынка труда и различных секторов сохранятся и в ближайшие годы", - отметил Пальм в переданном BNS пресс-релизе.

Докризисные объемы европейской экономики восстановятся не раньше конца следующего года, а, скорее всего, весной 2022 года.

"Перспективы у Эстонии хорошие благодаря сильным торговым партнерам, но только при условии, что в Европе и впредь удастся сохранить контроль над вирусом", – добавил он.

По словам главного экономиста, пакеты помощи в триллионы евро в Европе, включая недавно объявленный Европейской комиссией фонд восстановления в 750 миллиардов евро, положительно повлияли на чувство уверенности в экономике и, что важно – помогли значительно снизить стоимость заимствований для Южной Европы.

«Для здоровья экономики Европейского союза крайне важно, чтобы все государства – члены имели открытый путь к восстановлению, и для этого условия финансирования экономики должны оставаться благоприятными даже в странах с более высоким бременем задолженности», – подчеркнул Пальм.

«Мы хорошо помним, как долговые проблемы Греции долго держали в своих тисках практически всю европейскую экономику, сдерживая инвестиции для нового роста. Например, благодаря мерам помощи, доходность итальянских 10-летних облигаций с 3% в марте на сегодня снизилась уже вдвое», – сказал он.