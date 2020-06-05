Фото и видео ⟩ Президент Кальюлайд приложила руку к очистке Чудского озера от старых сетей

Керсти Кальюлайд cказала, что очень надеется на то, что труд работников Инспекции окружающей среды и местных рыбаков привлечет к себе внимание. «Не все сети оказались в озере случайно, так сказать, когда лед тронулся. Некоторые были оставлены там намеренно. И об этом нужно говорить!»

Президент Керсти Кальюлайд считает, что охрана природы находится в руках людей.

Сегодня команды Инспекции окружающей среды занимались очисткой озера на в восьми судах. На двух из них, покрупнее, были машины, которые перетаскивали найденные сети на борт лебедкой, и уже там их переносили в черные мешки для мусора.

Еще до полудня со дна было извлечено 20 сетей. С учетом того, что длина сети - 70 метров, в мусорные мешки отправилось 1400 метров сетей, полных мусора и дохлой рыбы.

Президент была на озере с инспекторами по охране окружающей среды с 12:30 до 16:00, и вечерние результаты работ станут ясны завтра.

Вместе с президентом сегодня объединились министр окружающей среды Рене Кокк и генеральный директор Инспекции окружающей среды Олав Аварсалу.

На следующей неделе свой вклад в удаление сетей из озера внесут профессиональные рыбаки и любители.