Lunden Food: делаем все от нас зависящее, чтобы остановить распространение вируса

Компания изолировала людей, находившихся в тесном контакте с зараженными и тщательно следит за здоровьем сотрудников, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

По словам председателя правления Lunden Food Юло Реккаро, вспышка вируса, обнаруженная на заводе, является признаком того, что вирус в Эстонии никуда не исчез и может застать врасплох, несмотря на колоссальные усилия и строгие правила гигиены.

В воскресенье, 31 мая, когда поступила информация о первом диагностированном случае коронавируса на предприятии, были немедленно приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников компании и производственного процесса.

«Мы картографировали все близкие контакты и отправили их по домам для наблюдения. Мы ввели в эксплуатацию больше автобусов для развозки сотрудников, чтобы придерживаться правила 2 + 2 по дороге на работу и с работы. В автобусах обязательно ношение маски и дезинфекция рук, с новой недели в автобусах будут работать охранники, чтобы обеспечить соблюдение всех мер предосторожности», - сказал председатель совета директоров Lunden Food.

По его словам, в компании продолжат действовать и ранее введенные правила и будет осуществляться контроль их соблюдения. «Сегодня наша главная цель - защитить здоровье нашей команды и их близких. Мы также должны гарантировать, что сможем обеспечить безопасность поставок», - сказал Реккаро.

По его словам, с марта, когда коронавирус стал широко распространяться в Эстонии, команда предприятия более тщательно, чем обычно, отслеживала состояние здоровья сотрудников - каждому сотруднику измеряют температуру, когда он приходит на работу, и в случае жара работник отправляется домой на 14 дней. Кроме того, был значительно усилент контроль за средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

«Гигиена рук и использование средств индивидуальной защиты строго регламентированы на ежедневной основе, что типично для пищевой промышленности - запрещается приходить на работу больным как сегодня, так и во время работы в обычном режиме. Когда начался кризис, помимо дезинфекции после каждой смены, мы начали проводить дополнительную дезинфекцию более эффективного уровня, как в производственных, так и в подсобных помещениях, и минимизировали контакты между различными рабочими участками. В дополнение к перчаткам и маскам мы также закупили козырьки для сотрудников, которые не могут носить обычные защитные маски», - сказал Реккаро.