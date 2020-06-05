Создаваемые в экстренном порядке вакцины от Covid-19 еще должны убедить скептиков

Экстренной вакцины против H1N1 никогда не было, но вопросы, которые Куинн задала 10 лет назад, сегодня снова в центре внимания, поскольку фармацевтические компании в США и во всем мире борются за то, чтобы как можно быстрее произвести вакцину против коронавируса. Существует реальная возможность, что в этот раз FDA может разрешить экстренное использование вакцины. Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) заявило, что оно стремится получить дозы вакцины-кандидата AstraZeneca к октябрю, и чтобы вакцина стала доступной, потребуется разрешение на экстренное использование или лицензирование этой вакцины от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США».

Вероятно, в очередь за экстренной вакциной против коронавируса выстроится гораздо больше людей, чем 8 процентов: вирус, вызывающий COVID-19, представляет собой значительно большую угрозу для большинства людей, чем H1N1, который не вызывал коллапс в обществе и был гораздо менее смертоносным. Но опасения и заблуждения людей в отношении экспериментальных продуктов не исчезли, и их придется решать в преддверии любого экстренного использования вакцины против коронавируса.

«Это будет критической точкой в будущем», - говорит Куинн.

Авторизация - это не одобрение

Если фармацевтическая компания разрабатывает вакцину, которую она хочет распространять в Соединенных Штатах, она должна отправить в FDA множество данных об этом. Агентство тщательно анализирует эти данные и решает, имеется ли достаточно четких доказательств того, что она достаточно безопасна и эффективна, чтобы утверждать ее.

Вакцине против коронавируса не обязательно поридется проходить этот процесс. Страна находится в чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения с конца января, что означает, что FDA может разрешить вакцину для использования в экстренных случаях, как только появится сигнал, что она может быть эффективной, и что ее преимущества перевешивают риски. Это быстрее, чем обычный процесс утверждения, но планка ниже: агентству нужно только установить, что вакцина может быть эффективна.

FDA уже дало разрешение на экстренное использование компаниям, проводящим диагностические тесты, тесты на антитела и лечение от COVID-19. Тот же закон, который позволяет агентству обходить обычный процесс во время чрезвычайной ситуации, может быть использован для вакцин. «Такая возможность существует», - говорит Элисон Бэйтмен-Хаус, биоэтик и доцент кафедры здоровья населения Медицинской школы им. Гроссмана при Нью-Йоркском университете.

C вакцинами FDA следует быть более осторожным, чем при выдаче разрешений на экстренные лекарства. Лекарства, по большей части, даются людям, которые уже больны. Вакцины, с другой стороны, предназначены для здоровых людей. «Вы всегда несете большее бремя, когда делаете что-то со здоровым человеком, а не пытаетесь вмешаться от лица больного», - говорит Бэйтмен-Хаус.