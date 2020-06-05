Дефицит бюджета правительственного сектора достиг 2,3% ВВП

По сравнению с концом апреля 2019 года профицит на 440 млн евро больше, что связано преимущественно с центральной администрацией, а главной причиной является снижение налоговых поступлений — примерно на 140 млн евро по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в госбюджет поступило меньше средств с отчуждения имущества, экологической платы и продажи эмиссионных квот.

Вырос ряд затрат из госбюджета, прежде всего дотации из госбюджета, в том числе социальные пособия и пенсии, а также инвестиции. В то же время, хозяйственные расходы снижаются уже много месяцев подряд. Влияние кризиса отражается и на позиции местных самоуправлений и фондов социального страхования, которая также хуже, чем год назад.