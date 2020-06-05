На севере России из-за вспышки коронавируса закрывают город

Из-за резкого роста числа заражений коронавирусом в российском Северодвинске, в том числе на градообразующих предприятиях, власти Архангельской области решили ограничить въезд в город с 6 июня.
По данным Минздрава РФ, с начала пандемии в Северодвинске, население которого составляет 180 000 человек, было зафиксировано более 1000 случаев заражения коронавирусом. Это в 2,6 раза больше, чем в среднем по Архангельской области.
Как сообщает Интерфакс, две трети заболевших в Северодвинске - сотрудники предприятий "Севмаш" и "Звездочка". При этом один сотрудник "Звездочки" уже скончался от последствий COVID-19.
Кроме того, коронавируса выявлен у 11 воспитанникам "Северодвинского детского дома". В связи с этим городская прокуратура начала проверку.
Уже сегодня на въездах в Северодвинск будут установлены работающие круглосуточно контрольно-пропускные пункты. Останавливать там будут все транспортные средства, кроме спецмашин.
К 5 июня в России было зафиксировано 449 834 случаев заражения коронавирусом. У 8 726 пациентов соответствующий диагноз подтвердился за прошедшие сутки. От последствий легочного заболевания COVID-19 в стране скончались 5 528 пациентов.