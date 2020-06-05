На севере России из-за вспышки коронавируса закрывают город

По данным Минздрава РФ, с начала пандемии в Северодвинске, население которого составляет 180 000 человек, было зафиксировано более 1000 случаев заражения коронавирусом. Это в 2,6 раза больше, чем в среднем по Архангельской области.

Как сообщает Интерфакс, две трети заболевших в Северодвинске - сотрудники предприятий "Севмаш" и "Звездочка". При этом один сотрудник "Звездочки" уже скончался от последствий COVID-19.

Кроме того, коронавируса выявлен у 11 воспитанникам "Северодвинского детского дома". В связи с этим городская прокуратура начала проверку.

Уже сегодня на въездах в Северодвинск будут установлены работающие круглосуточно контрольно-пропускные пункты. Останавливать там будут все транспортные средства, кроме спецмашин.