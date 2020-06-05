ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток

Теперь организация советует носить средства защиты в общественном транспорте и магазинах. Ранее рекомендовалось использовать маски и перчатки только тем, кто болеет коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала ношение защитных масок всем лицам в возрасте 60 лет и старше, если невозможно обеспечить физическое дистанцирование для предотвращения заражения коронавирусом. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Кроме того, ВОЗ посоветовала правительствам поощрять население "надевать маски там, где широко распространена инфекция, а физическое дистанцирование затруднено". Речь идет, в частности, о транспорте, магазинах и других местах скопления людей. В организации считают, что медицинские маски следует надевать "всем людям, работающим в клиническом пространстве учреждений здравоохранения, а не только персоналу, занимающемуся пациентами".

Как подчеркнул гендиректор, "маски должны состоять по меньшей мере из трех слоев из различного материала". По его словам, в обновленных рекомендациях можно почерпнуть информацию на этот счет, "основанную на академических исследованиях, проведенных по просьбе ВОЗ".

Тедрос Аданом Гебрейесус пояснил, что само по себе ношение защитных средств не защитит от коронавируса. "Маски не являются заменой физического дистанцирования, гигиены рук и других мер общественного здравоохранения", - констатировал он.