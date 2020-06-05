Рига и Вильнюс попали в список самых безопасных европейских городов для путешествий во время пандемии

При составлении списка учитывалось число зараженных в странах, доступность защитных средств и количество мест в больницах. Всего в список попали 20 городов. В первой тройке — Тбилиси (Грузия), Корфу (Греция) и Цавтат (Хорватия).

Авторы списка отметили, что Латвия — одно из направлений, наименее затронутое пандемией. «В 50 раз меньше зараженных людей, чем в некоторых европейских странах. В больницах никогда не было проблем с перезагруженностью из-за коронавируса», — говорится в описании.

В список также попал Вильнюс. «При высоком среднем количестве больничных коек на одного жителя (в Европе лучше только в Германии и Австрии), литовские больницы никогда не были перегружены во время кризиса и могут при необходимости принимать путешественников с проблемами со здоровьем», — отмечают составители списка.