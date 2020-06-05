Пт, 5.06.2020
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Рига и Вильнюс попали в список самых безопасных европейских городов для путешествий во время пандемии

Riia vaade.

ФОТО: Alo Lõhmus/Postimees

Рига и Вильнюс попали в список самых безопасных европейских городов для путешествий во время пандемии по версии издания European Best Destinantions.

При составлении списка учитывалось число зараженных в странах, доступность защитных средств и количество мест в больницах. Всего в список попали 20 городов. В первой тройке — Тбилиси (Грузия), Корфу (Греция) и Цавтат (Хорватия).

Авторы списка отметили, что Латвия — одно из направлений, наименее затронутое пандемией. «В 50 раз меньше зараженных людей, чем в некоторых европейских странах. В больницах никогда не было проблем с перезагруженностью из-за коронавируса», — говорится в описании.

В список также попал Вильнюс. «При высоком среднем количестве больничных коек на одного жителя (в Европе лучше только в Германии и Австрии), литовские больницы никогда не были перегружены во время кризиса и могут при необходимости принимать путешественников с проблемами со здоровьем», — отмечают составители списка.

Таллинн в топ-20 самых безопасных пунктов назначения не попал.

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