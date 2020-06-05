Продажи новых автомобилей упали в Эстонии ниже плинтуса

Коронакризис нанес мощный удар по продажам автомобилей. Неуверенность сильна - удастся ли сохранить работу, не будет ли снижена зарплата и так далее, - поэтому люди не очень хотят покупать новую машину. В апреле было продано всего 824 новых автомобиля. В последний раз такими скудными цифры продаж были после предыдущего глубокого экономического кризиса.

Автомобильный союз AMTEL, который собирает и публикует статистику продаж, сообщает, что за пять месяцев было продано 7531 новых автомобилей, что на 34,6 процента меньше, чем в прошлом году.

Какие машины пользуются спросом во время кризиса? Самыми популярными остаются средние внедорожники и небольшие автомобили среднего класса. Было продано 139 гибридных автомобилей, 54 газовых и 25 электромобилей.