Продажи новых автомобилей упали в Эстонии ниже плинтуса

В мае этого года в Эстонии было продано 1060 новых автомобилей, что на 60 с лишним процентов меньше, чем год назад. А два года назад в мае и вовсе было продано 2568 новых автомобилей, пишет Postimees.
Коронакризис нанес мощный удар по продажам автомобилей. Неуверенность сильна - удастся ли сохранить работу, не будет ли снижена зарплата и так далее, - поэтому люди не очень хотят покупать новую машину. В апреле было продано всего 824 новых автомобиля. В последний раз такими скудными цифры продаж были после предыдущего глубокого экономического кризиса.
Автомобильный союз AMTEL, который собирает и публикует статистику продаж, сообщает, что за пять месяцев было продано 7531 новых автомобилей, что на 34,6 процента меньше, чем в прошлом году.
Какие машины пользуются спросом во время кризиса? Самыми популярными остаются средние внедорожники и небольшие автомобили среднего класса. Было продано 139 гибридных автомобилей, 54 газовых и 25 электромобилей.
Самой популярной маркой в мае была Škoda, которой продали 204 автомобиля. В первую тройку также вошли Toyota и Renault - 174 и 101 автомобиль соответственно. Из моделей выбор покупателя чаще всего падал на Toyota RAV4. Далее шли Škoda Octavia и Renault Clio.