С 8 июня требование карантина останется для приехавших в Эстонию из пяти европейских стран

Правительство Эстонии с 1 июня разрешило въезд в страну туристам из 24 стран Шенгенской зоны и Евросоюза без обязательного карантина.

В число этих стран входят Австрия, Болгария, Нидерланды, Хорватия, Исландия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Лихтенштейн, Латвия, Норвегия, Польша, Франция, Румыния, Германия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Дания, Чехия и Венгрия. С новой недели к этим странам добавятся Испания и Мальта.