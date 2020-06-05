С 8 июня требование карантина останется для приехавших в Эстонию из пяти европейских стран

Министерство иностранных дел обновило требования карантина для прибывающих из европейских стран: с 8 июня две недели на карантине необходимо будет провести только прибывающим из Швеции, Великобритании, Португалии, Бельгии и Ирландии, пишет Rus.ERR.
Правительство Эстонии с 1 июня разрешило въезд в страну туристам из 24 стран Шенгенской зоны и Евросоюза без обязательного карантина.
В число этих стран входят Австрия, Болгария, Нидерланды, Хорватия, Исландия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Лихтенштейн, Латвия, Норвегия, Польша, Франция, Румыния, Германия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Дания, Чехия и Венгрия. С новой недели к этим странам добавятся Испания и Мальта.
Требование карантина после возвращения из этих стран не применяется, если человек находился в такой стране не менее 14 дней до приезда в Эстонию.