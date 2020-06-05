Поезд Китай-Швеция: Эстония надеется на восстановление транзитного бизнеса

План шведской логистической компании Greencarrier Freight Services по прокладке регулярного железнодорожного маршрута контейнерных перевозок из Китая в Швецию через Эстонию вызвал восторг у местного логистического сектора, пишет DV.ee.
Но, как отмечает порал, на пути к исполнению красивой мечты есть одно «но» - необходимость договориться с Россией.
В этом году международная конференция TransEstonia 2020, проходившая в онлайн-формате 13-14 мая, была посвящена созданию транспортного коридора «Северный пояс».
Это скоростной железнодорожный маршрут для перевозки контейнеров, связывающий Китай со Скандинавией, транзитом проходящий через Эстонию.
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