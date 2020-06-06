Экологическая катастрофа в Норильске: сбор разлившегося топлива может занять полгода

"По оценкам экспертов примерно 50% объема разлитого дизельного топлива попало в водоемы (приблизительно 10 тыс. тонн), и для его сбора по данным спасателей потребуется 14 дней. Но при существующих темпах сбора, потребуется не две недели, как утверждают власти, а примерно 160 дней - 23 недели или около шести месяцев", - написал Шахматов на своей странице в Facebook.

Эколог побывал на месте аварии, и, по его данным, за одну рабочую смену собирается около 30 тонн нефтепродукта, за сутки - 60 тонн. При этом работы ведутся круглосуточно.

"На реке Амбарная были установлены семь уровней боновых ограждений, при ликвидации разлива используется механический метод -сбор дизельного топлива с поверхности воды", - уточняет Шахматов.

Он также высказал мнение о необходимости организации волонтерского штаба для скорейшей ликвидации экологических последствий аварии.

"Спасателям остро необходима помощь добровольцев в хозяйственной работе по разгрузке и погрузке емкостей, прямо не связанной со сбором нефтепродуктов с поверхности реки", - подчеркнул Шахматов.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся едущий по ней автомобиль.

По данным "Норникеля", причиной происшествия стало смещение опоры под топливной цистерной из-за подвижек грунта.

По информации Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждено четыре уголовные дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.

3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

ФОТО: Russian Marine Rescue Service/Marine Rescue Service/TASS

Ущерб на миллиарды

По оценке Greenpeace, экологический ущерб водным объектам от ЧП под Норильском может составить до 6 млрд рублей. Точный ущерб почве и атмосфере пока оценен не был, пишет DW.

"С помощью установленных боновых заграждений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, - заявил проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров, комментируя масштабы катастрофы. - Поэтому можно утверждать, что почти все дизельное топливо останется в окружающей среде".

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске после аварии на ТЭЦ оказалась превышена в десятки тысяч раз, а толщина слоя нефтепродуктов составляет до 20 см.

По данным ведомства, в результате ЧП под Норильском на грунт попало порядка 6 тысяч тонн нефтепродуктов, еще порядка 15 тысяч тонн толива попало в водные объекты.

A satellite view at what rivers Ambarnaya and Daldykan outside Norilsk look now after the spill of more than 20,000 tonnes of diesel fuel pic.twitter.com/Wwpx2UqsLp — The Siberian Times (@siberian_times) June 4, 2020

Разлив дизтоплива под Норильском

ЧП под Норильском произошло 29 мая в результате разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания, дочернее предприятие "Норникеля"). Однако МЧС России, по словам главы ведомства Евгения Зиничева, стало известно о происшествии лишь два дня спустя, 31 мая. До этого "Норникель" пытался ликвидировать последствия ЧП собственными силами.

В компании Greenpeace выразили опасения, что компания "Норникель" сумеет избежать полной финансовой ответственности за произошедшее.

"Есть риск, что экологический вред не будет компенсирован полностью, так как по существующему законодательству в компенсацию ущерба может входить стоимость работ по уборке нефтепродуктов, и в этом случае важно, не сколько опасных веществ останется в природе, а сколько компания потратит на уборку", - подчеркивают экологи.