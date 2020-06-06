Черная пятница на дорогах Эстонии: девять тяжелых ДТП, один погибший, 11 пострадавших и 18 пьяных водителей

По сообщению Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки полицией были задержаны 18 нетрезвых водителей: один был в состоянии наркотического опьянения, другие - в состоянии алкогольного опьянения.

Также произошло девять ДТП, в которых пострадали люди.

В 02.26 в Харьюмаа на 37-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, по предварительным данным, находившегося на проезжей части 39-летнего мужчину сбил фургон Citroen Jumper, за рулем которого был 51-летний мужчина. Точное местоположение пешехода на проезжей части выясняется. Пешеход скончался на месте, водитель фургона был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 10.54 в Ярвамаа в волости Пайде на 65-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 39-летний мужчина на Volkswagen Touareg врезался в остановившийся перед ним грузовик Man с прицепом, за рулем которого был 54-летний мужчина. Находившиеся в Volkswagen пассажиры были доставлены в больницы: 42-летняя женщина в Северо-Эстонскую региональную больницу и шестилетнего мальчика в Таллиннскую детскую больницу.

В 15.20 в городе Валга на улице Лайа 75-летний велосипедист с признаками алкогольного опьянения врезался в бордюр и упал. Скорая помощь доставили гражданина Латвии в медучреждение.

В 16.09 в Тарту возле Selver на кругу Аардла 38-летний мужчина ехал на велосипеде по шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа со стороны Lõunakeskus в сторону виадука Варику. Ехавший со стороны улицы Аардла 60-летний водитель на Citröen Berlingo не заметил велосипедиста. По словам велосипедиста, он решил, что Citröen может его сбить и в результате утери бдительности сам врезался в дорожное ограждение и упал на край крыши пешеходного туннеля. Водитель Citröen остановился и спросил, все ли хорошо, а велосипедист ответил утвердительно, после чего водитель уехал с места происшествия. Велосипедиста доставили в Клинику Тартуского университета.

В 19.47 в Валгамаа в волости Отепя на втором километре Пюхаярве-Пукамыйза 39-летний мужчина на мотоцикле Harley-Davidson из-за неверно выбранной скорости вылетел в кювет. Скорая помощь доставила его в Клинику Тартуского университета.

В 20.25 в Пярнумаа в волости Хяэдемеэсте на 140-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла 64-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki совершал обгон ехавшего впереди Nissan Leaf, за рулем которого был 45-летний мужчина, и столкнулся с ехавшим навстречу Renault Trafic, которым управлял 45-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в Пярнускую больницу.

В 20.38 в Таллинне возле дома на Академия-теэ, 45 автобус, за рулем которого была 51-летняя женщина, начал движение от остановки «Pöörise», когда в автобусе упал 57-летний мужчина. Пассажир был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства инцидента выясняются.

В 22.17 в Таллинне возле дома на улице Айа-теэ, 13, по предварительным данным, 25-летняя женщина потеряла управление над Porsche и врезалась в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, шестилетнего пассажира доставили в Таллиннскую детскую больницу.