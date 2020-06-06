Президент Бразилии готов выйти из ВОЗ вслед за США

На пресс-конференции в Женеве она, отвечая на вопрос об ослаблении социального дистанцирования в Бразилии, сказала, что ключевым критерием для снятия блокировок является замедление передачи инфекции.

"Эпидемия, вспышка болезни в Латинской Америке вызывает глубокое, глубокое беспокойство", - подчеркнула Харрис.

Болсонару после этого заявил журналистам, что Бразилия рассмотрит вопрос о выходе из ВОЗ, если только она не перестанет быть "партизанской политической организацией".

Президент считает, что COVID-19 не более опасен, чем вирус обычного гриппа, и выступает против введения в стране карантинных мер.

По данным бразильского Минздрава на вечер четверга, число подтвержденных случаев заболевания в стране превысило 600 000, за сутки было зарегистрировано 1437 смертельных исходов. Всего жертвами коронавируса в стране с начала пандемии стали более 34 000 человек.