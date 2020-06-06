«Из машины выбралась через задние двери»: водители рассказали, как их автомобили провалились под землю

Видео: Как извлекали провалившийся автомобиль

Сначала в яму въехал водитель Mercedes Артур.

"Я попал и сразу выбрался из ямы. Насколько я сам понимаю, я попал в яму больше левым боком машины.

Вышел из машины, чтобы поставить какой-нибудь предупреждающий знак, но буквально через семь секунд девушка за мной въехала прямо в яму".

Водитель BMW Катрина рассказала, как это выглядело для нее:

"Я просто провалилась в яму. Скорость была маленькая, потому что движение было медленным. Я вообще не видела яму, но очевидец сказал, что яма была уже до того, как я в нее въехала".

По словам Катрины, она выбралась из машины через заднюю дверь. Ей помогли прохожие.

Как уже сообщал Rus.TVNET, в Риге на улице Гертрудес обрушилось дорожное покрытие, в яму провалились два автомобиля - BMW и Mercedes Benz. В аварии никто не пострадал.

Обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей. Водопровод лопнул, и образовался размыв. Конкретные теплосети проложены в 1963 году и свой срок уже отслужили, рассказала представитель АО Rīgas Siltums Линда Ренце.