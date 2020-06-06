Сб, 6.06.2020
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«Из машины выбралась через задние двери»: водители рассказали, как их автомобили провалились под землю

В пятницу, 5 июня, в Риге на улице Гертрудес произошло необычное ДТП, в результате которого две машины в буквальном смысле ушли под землю. Одна успешно выбралась своими силами, вторую пришлось вызволять. Подробности происшествия рассказывает передача LTV Dienas Ziņas, передает Rus.TVNET.

Видео: Как извлекали провалившийся автомобиль 

Сначала в яму въехал водитель Mercedes Артур.

"Я попал и сразу выбрался из ямы. Насколько я сам понимаю, я попал в яму больше левым боком машины.

Вышел из машины, чтобы поставить какой-нибудь предупреждающий знак, но буквально через семь секунд девушка за мной въехала прямо в яму". 

Водитель BMW Катрина рассказала, как это выглядело для нее:

"Я просто провалилась в яму. Скорость была маленькая, потому что движение было медленным. Я вообще не видела яму, но очевидец сказал, что яма была уже до того, как я в нее въехала".  

По словам Катрины, она выбралась из машины через заднюю дверь. Ей помогли прохожие. 

Как уже сообщал Rus.TVNET, в Риге на улице Гертрудес обрушилось дорожное покрытие, в яму провалились два автомобиля - BMW и Mercedes Benz. В аварии никто не пострадал.

Обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей. Водопровод лопнул, и образовался размыв. Конкретные теплосети проложены в 1963 году и свой срок уже отслужили, рассказала представитель АО Rīgas Siltums Линда Ренце.

Видео: Эвакуация одного из автомобилей 

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