ФОТО ⟩ В популярном эстонском дачном поселке продается милое семейное гнездышко

Построенный в 2003 году дом находится в паре минут ходьбы от пляжа и нового порта. Собственник хочет получить за свою недвижимость 165 000 евро.
На первом этаже этого просторного дома расположены кухня-гостиная, баня с душевой и туалетом, бассейн, кладовая, гараж и подвал.
На втором этаже дома - три комнаты, две из которых - спальни. Имеется выход на уютную лоджию. Но настоящим украшением и без того привлекательной дачи являются просторная терраса и ухоженный участок.
С подробностями и многочисленными фотографиями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.