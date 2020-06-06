ФОТО ⟩ В популярном эстонском дачном поселке продается милое семейное гнездышко

Построенный в 2003 году дом находится в паре минут ходьбы от пляжа и нового порта. Собственник хочет получить за свою недвижимость 165 000 евро.

Дача в Вызу ФОТО: KV.EE

На первом этаже этого просторного дома расположены кухня-гостиная, баня с душевой и туалетом, бассейн, кладовая, гараж и подвал.

Дача в Вызу. ФОТО: KV.EE

На втором этаже дома - три комнаты, две из которых - спальни. Имеется выход на уютную лоджию. Но настоящим украшением и без того привлекательной дачи являются просторная терраса и ухоженный участок.

Дача в Вызу. ФОТО: KV.EE