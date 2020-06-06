Сб, 6.06.2020
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  • В популярном эстонском дачном поселке продается милое семейное гнездышко

ФОТО ⟩ В популярном эстонском дачном поселке продается милое семейное гнездышко

Suvila Võsul.

ФОТО: KV.EE

В Вызу продается симпатичная дача, пригодная для круглогодичного проживания, предлагает Kodustiil.

Построенный в 2003 году дом находится в паре минут ходьбы от пляжа и нового порта. Собственник хочет получить за свою недвижимость 165 000 евро. 

Дача в Вызу

ФОТО: KV.EE

На первом этаже этого просторного дома расположены кухня-гостиная, баня с душевой и туалетом, бассейн, кладовая, гараж и подвал. 

Дача в Вызу.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже дома - три комнаты, две из которых - спальни. Имеется выход на уютную лоджию. Но настоящим украшением и без того привлекательной дачи являются просторная терраса и ухоженный участок.  

Дача в Вызу.

ФОТО: KV.EE

С подробностями и многочисленными фотографиями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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