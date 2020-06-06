Красота ⟩ Создать красивые клумбы и высадить летние цветы еще не поздно

Французы говорят, что сад – это продолжение вашего дома. Безусловно, это так, ведь ландшафтный дизайн – часть общего дизайна. Раскрываем несколько секретов красивого сада – они вам пригодятся.

Спланируйте зоны участка

Этот этап – самый важный. Тщательно продумайте, где будут находиться дорожки, уличное освещение, какая из зон больше пригодна для барбекю, а какая – для шезлонгов.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Зона для барбекю не должна находиться близко к деревьям – ее лучше оставить ближе к хозяйственной части. Хозяйственная же часть должна быть в доступном, но удаленном месте сада. При этом нельзя забывать и про дорожки, которые должны проходить между основными зонами участка.

​Продумайте освещение

Главное внимание уделите летней кухне или уголку для гриля, где жители дома собираются в вечернее время. Сам сад не нуждается в ярком освещении – нескольких светильников вдоль тропинки будет достаточно, чтобы помочь сориентироваться на участке.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Советуем выбирать освещение на солнечных батарейках – не только сэкономите, но и сделаете освещение более экологичным.

Обустройте хозяйственную зону

Даже эта сугубо бытовая часть сада может стать предметом вашей гордости. Здесь могут расположиться и аккуратная поленница, и все атрибуты для бани. Учтите, что хранить инструменты, дрова и садовую утварь лучше недалеко от дома – тогда они будут всегда под рукой и при этом не будут загромождать сад.

Поиграйте с цветом

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Для начала стоит выбрать цвета растений, которые вы хотите видеть в своем саду, а после – грамотно сочетать их друг с другом. Однотонные композиции оживит плавный переход от спокойного к более насыщенному цвету. Для контрастных клумб выбирайте пастельные оттенки – например, розовые и сиреневые.

Поэкспериментируйте с дизайном клумб

Откажитесь от прямоугольных и круглых форм и выберите что-то более сложное. Оживить и украсить такую клумбу можно, например, высокими многолетниками (эхинацея, лиатрис) или более низкими (колокольчик или герань). Они сделают картину законченной.

Учитывайте высоту растений

Даже если цветовая палитра вашего сада выбрана идеально, общая эстетическая картина может не сложиться. Дело в разнице высоты растений – расположенные в разном порядке цветы создают хаотичность, что делает сад неуютным.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Ландшафтные дизайнеры рекомендуют на первом плане располагать низкорослые растения, а уже затем – более высокие.

Распределите время цветения

Прогуливаться по цветущем саду – большое удовольствие, однако в нашем климате это возможно разве что несколько недель в году. При этом можно увеличить этот срок и в несколько раз. К примеру, стоит посадить различные типы растений, цветение которых проходит в разное время – это кустарники, многолетники и луковичные растения.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Думайте о гармонии

Чтобы задать саду ритмичность, можно расположить в разных его частях одинаковые простые, но яркие растения и цветы, к примеру, пионы или тюльпаны.

Эта периодичность визуально соединит части вашего участка. Кроме того, объединить эти части можно и при помощи почвопокровных растений. Их выбор велик – это могут быть как гвоздика, так и шалфей или розмарин. Во время роста они полностью покрывают почву и превращаются в красивый природный ковер.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

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