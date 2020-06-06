Шопинг-туристы из Эстонии рванули в Латвию: на этот раз не за алкоголем

- В Латвию едут за дешевыми и уникальными товарами
- Есть еще принципиальные алкотуристы
- Алкогольного акциза все еще поступает на десятую часть меньше
Эстонские шопинг-туристы обнаружили, что поездки в Латвию за водкой не окупаются, но у южных соседей есть другие более дешевые и уникальные товары, пишет Postimees.
Если в первые дни после открытия эстонско-латвийской границы складывалось впечатление, что вновь начались алкоралли и поездки за топливом, теперь жители Эстонии редко появляются на заправках и в алкогольных магазинах, но автомобили с эстонскими номерными знаками заполонили парковочные места возле других магазинов.
«В Латвию езжу за мясом, оно там дешевле, чем в Эстонии, - сказал вышедший из продуктового магазина Mego в Валка 45-летний житель Валга Тынис Палодис. - За алкоголем особо не стремлюсь. Нет смысла набирать. Я не большой любитель алкоголя и если понадобится, куплю все равно где бутылку или несколько пива». А топливо он покупает в Эстонии: «У меня хорошая скидочная карта».
Перед магазином Mego в пятницу днем была заполнена парковка, в основном машинами эстонцев.
«Купили цветы и ветчину, детям одежду, - сказала грузившая купленное в машину 59-летняя Сирье Руусамяги, которая приехала из волости Вильянди из Хольстре вместе с мужем Александром и внуками. - В случае цветов для кладбища есть большая разница в цене: большая бегония стоит в магазине Depo 1,60, а в Эстонии - 3,50. В Pepco купила детям спортивные костюмы и носки за 15 евро. Латвийская маринованная ветчина очень хорошая и дешевая, 8,50 за килограмм».
В Валга пива продали в почти четыре раза больше, а крепкого алкоголя в почти шесть раз больше, чем в апреле прошлого года.
«Скоро день рождения, решили поехать посмотреть, что тут дешевле, - объясняет причину шопинг-туризма в Латвию 28-летний Юри из Выхма. - Купили шашлык, цена за килограмм на три евро дешевле, чем в Эстонии — 4,99».
Заправка почти пустая
Работница одного крупного магазина в Валга Анналийза Монка 22 мая заправилась на заправке, которая еще неделю назад была забита эстонскими машинами. Теперь, помимо ее автомобиля, из Эстонии на заправке была еще только одна машина. Монка ехала в магазин Pepco, где покупает дешевую одежду.
По ее словам, открытие границы заметно в Валга. «В магазине сразу меньше людей, - говорит она. - Когда граница была закрыта, покупали алкоголь очень много, особенно пиво и водку, сейчас немного меньше».
Хотя из-за изменения акцизов цена на водку снизилась до центов, все-таки есть люди, которые едут за крепким алкоголем в Латвию. «Просто привычка», - объясняет работающий водителей 50-летний Анти возле магазина SuperAlko, где он к празднику в честь юбилея затарился целой тележкой алкоголя.
«Цена меня не интересует, езжу в Латвию за покупкой других товаров и крафтовым пивом», - сказала проживающая в Вырумаа в Варсту музыкант Кадри Лаубе, для которой ближайший латвийский магазин находится в 17 километрах.
Лаубе отметила, что на данный момент больше всего людей из ее родного края интересуют латвийские растения, которые значительно дешевле. «Большие ампельные цветы можно купить за 6-8 евро, а у нас такие стоят 12-15», - приводит она пример.
Латвия выиграла десятую часть
Руководитель Общества потребителей Выру Андрес Кыйв подсчитал, что оборот алкоголя в магазинах общества после открытия границ упал примерно на десятую часть. «Кто умеет считать, понимает, что только из-за алкоголя больше нет смысла ехать в Латвию, - отметил он. - Например, дешевые вина практически не имеют разницы в цене. У нас можно купить упаковку хорошего чешского пива за 12,99, в Латвии такая же упаковка стоит 10,99. Добавляется еще цена за топливо и время, какой-то выгоды от поездки в Латвию нет. Снижение акциза на алкоголь было хорошим решением».
Кыйв говорит, что поэтому в Латвию ездят живущие рядом с границей люди и уже совершают более масштабные покупки. «Покупают с меньшим налогом с оборота фрукты и овощи, газовые баллоны, строительные материалы и т. д., привозят товар сразу для нескольких семей, - объясняет он. - Магазины у границы нам невыгодны, мы можем их оставить, если договоримся с местными самоуправлениями о том, что ущерб будет компенсирован».
Алкотуризм почти пропал
Директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг сказала, что масштабное алкоралли стихло еще до чрезвычайного положения, но вынужденность делать покупки в Эстонии уменьшило его еще больше.
Люди узнали, сколько товар, прежде всего алкоголь, стоит в Эстонии. «Поездки за алкоголем в Латвию уже стали привычкой, а у привычек большая сила, теперь это изменилось, - сказала Йозинг. - Люди поняли, что им не выгодно ехать в Латвию. Также мне не нравился этот алкотуризм. Самое печальное, что покупали большое количество про запас. Гараж полный и только берешь и пьешь».
По мнению Йозинг, снижение акциза в Эстонии забрало определенную часть покупателей, которые ездили в Латвию только за алкоголем. «Конечно, пропали алкорейсы из Северной Эстонии. Больше ездят люди из приграничных зон», - отметила она.
Также в кризисное время привычное для жителей Эстонии потребление алкоголя снизилось. «Употребление алкоголя сильно связано с доходом, - говорит Йозинг. - При стрессе, конечно, могут потреблять больше алкоголя, но в коронакризис были отменены все крупные мероприятия, а алкоголя больше употребляют именно в компаниях. Также были закрыты рестораны и бары».
Тех, кто ездит в Латвию за другими товарами и отдыхать, по словам Йозинг, сейчас столько же, сколько было раньше.
По данным Йозинг, эстонцы предпочитают сейчас покупать в Латвии растения и определенные строительные материалы.
Она отметила, что продукты в основном продаются по такой же цене, из-за цены невыгодно ехать в Латвию, но люди едут покупать другие вещи, которых нет у нас.