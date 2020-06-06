Шопинг-туристы из Эстонии рванули в Латвию: на этот раз не за алкоголем

Руководитель Общества потребителей Выру Андрес Кыйв подсчитал, что оборот алкоголя в магазинах общества после открытия границ упал примерно на десятую часть. «Кто умеет считать, понимает, что только из-за алкоголя больше нет смысла ехать в Латвию, - отметил он. - Например, дешевые вина практически не имеют разницы в цене. У нас можно купить упаковку хорошего чешского пива за 12,99, в Латвии такая же упаковка стоит 10,99. Добавляется еще цена за топливо и время, какой-то выгоды от поездки в Латвию нет. Снижение акциза на алкоголь было хорошим решением».

Кыйв говорит, что поэтому в Латвию ездят живущие рядом с границей люди и уже совершают более масштабные покупки. «Покупают с меньшим налогом с оборота фрукты и овощи, газовые баллоны, строительные материалы и т. д., привозят товар сразу для нескольких семей, - объясняет он. - Магазины у границы нам невыгодны, мы можем их оставить, если договоримся с местными самоуправлениями о том, что ущерб будет компенсирован».

Алкотуризм почти пропал

Директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг сказала, что масштабное алкоралли стихло еще до чрезвычайного положения, но вынужденность делать покупки в Эстонии уменьшило его еще больше.

Люди узнали, сколько товар, прежде всего алкоголь, стоит в Эстонии. «Поездки за алкоголем в Латвию уже стали привычкой, а у привычек большая сила, теперь это изменилось, - сказала Йозинг. - Люди поняли, что им не выгодно ехать в Латвию. Также мне не нравился этот алкотуризм. Самое печальное, что покупали большое количество про запас. Гараж полный и только берешь и пьешь».

По мнению Йозинг, снижение акциза в Эстонии забрало определенную часть покупателей, которые ездили в Латвию только за алкоголем. «Конечно, пропали алкорейсы из Северной Эстонии. Больше ездят люди из приграничных зон», - отметила она.

Также в кризисное время привычное для жителей Эстонии потребление алкоголя снизилось. «Употребление алкоголя сильно связано с доходом, - говорит Йозинг. - При стрессе, конечно, могут потреблять больше алкоголя, но в коронакризис были отменены все крупные мероприятия, а алкоголя больше употребляют именно в компаниях. Также были закрыты рестораны и бары».

Тех, кто ездит в Латвию за другими товарами и отдыхать, по словам Йозинг, сейчас столько же, сколько было раньше.

По данным Йозинг, эстонцы предпочитают сейчас покупать в Латвии растения и определенные строительные материалы.

Она отметила, что продукты в основном продаются по такой же цене, из-за цены невыгодно ехать в Латвию, но люди едут покупать другие вещи, которых нет у нас.