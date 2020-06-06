Подшутили? ⟩ Хозяйка дома заказала в интернете полезную вещь, а получила...

Случай, произошедший с Келли Кэмпбелл из Чешира, Англия, может стать уроком для всех нас. 39-летняя мать семейства нашла на E-bays сачок для чистки бассейна по очень выгодной цене и в ту же секунду заказала его, передает thesun.co.uk.

Однако полученный сачок оказался меньше ладони женщины и подходил разве что для чистки аквариума. «Когда же я поумнею?» - задала Келли риторический вопрос на своей странице в Facebook.

Расстроенная заказчица предупреждает: при покупках в интернете убедитесь, что товар вам подходит по назначению и по размеру. То, что вы видите на картинке, может не соответствовать действительности, поэтому всегда нужно внимательно читать описание товара.