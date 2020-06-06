Подшутили? ⟩ Хозяйка дома заказала в интернете полезную вещь, а получила...

Все уже давно знают, что при заказах в интернете нужно быть предельно осторожным, но до сих пор попадаются, пишет Kodustiil.
Случай, произошедший с Келли Кэмпбелл из Чешира, Англия, может стать уроком для всех нас. 39-летняя мать семейства нашла на E-bays сачок для чистки бассейна по очень выгодной цене и в ту же секунду заказала его, передает thesun.co.uk.
Однако полученный сачок оказался меньше ладони женщины и подходил разве что для чистки аквариума. «Когда же я поумнею?» - задала Келли риторический вопрос на своей странице в Facebook.
Расстроенная заказчица предупреждает: при покупках в интернете убедитесь, что товар вам подходит по назначению и по размеру. То, что вы видите на картинке, может не соответствовать действительности, поэтому всегда нужно внимательно читать описание товара.
Mum nabs bargain net to clean her paddling pool but is left mortified with it's true size https://t.co/wb95aBKUj2— Fabulous (@Fabulousmag) June 4, 2020