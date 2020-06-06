Теннисистка Соболенко заявила, что коронавирус боится белорусов

"Коронавирус обошел Беларусь, он не достиг нас. Где он, его не видно же! Он боится нас, белорусов. На самом деле у нас так хорошо, что все открыто, можно как-то существовать.

Вот ты можешь его потрогать? Я не могу. Вот и нет коронавируса. У нас вообще народ - я в шоке. В любой торговый центр заезжаешь - полная парковка, народа до фига, никто ничего не боится, везде ходят, бесстрашные. Ну, я тоже так отношусь. Ну, блин, переболею - переболею. Если уже суждено - этого не избежишь. Я на антитела делала тест. Я ж думала, что точно переболела - такое состояние в Чжухае было. Думала - сто процентов. Ни фига! Нет у меня никаких антител. Здорова, все нормально", - цитирует Соболенко By.tribuna.