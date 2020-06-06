Теннисистка Соболенко заявила, что коронавирус боится белорусов

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая на данный момент является десятой ракеткой мира, поделилась мнением о распространении коронавируса в стране, пишет Newsru.
"Коронавирус обошел Беларусь, он не достиг нас. Где он, его не видно же! Он боится нас, белорусов. На самом деле у нас так хорошо, что все открыто, можно как-то существовать.
Вот ты можешь его потрогать? Я не могу. Вот и нет коронавируса. У нас вообще народ - я в шоке. В любой торговый центр заезжаешь - полная парковка, народа до фига, никто ничего не боится, везде ходят, бесстрашные. Ну, я тоже так отношусь. Ну, блин, переболею - переболею. Если уже суждено - этого не избежишь. Я на антитела делала тест. Я ж думала, что точно переболела - такое состояние в Чжухае было. Думала - сто процентов. Ни фига! Нет у меня никаких антител. Здорова, все нормально", - цитирует Соболенко By.tribuna.
Сейчас международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля. На 5 июня в Беларуси зафиксировано 46 868 случаев заражения COVID-19. Выздоровели и выписаны 22 066 пациентов, умерли - 259 носителей инфекции.