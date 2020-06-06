Эстонская индустрия развлекательных морских путешествий ищет пути к выживанию

- Движение пассажирских судов будет зависеть от мер по охране здоровья
- Через 20 дней Tallink запустит летнюю судоходную линию Хельсинки-Рига
- Еще есть надежда на то, что в конце лета в Таллинн зайдут круизные лайнеры
Пассажирским судам, которые простаивают на якорных стоянках и в портах и сжигают деньги акционеров, отчаянно ищут применение как в Маниле, так и в Таллиннском заливе. Одной из возможностей является переосмысление круизного судоходства, пишет Postimees.
«За короткое время нам пришлось взять совершенно новый подход и переоформить наши услуги. Мы внимательно прислушиваемся к мнению клиентов о планах и направлениях путешествий этого лета, и я рад предложить жителям региона новые возможности для путешествий ближе к дому», - сказал Пааво Ныгене, председатель правления Tallink.
26 июня Tallink откроет летнюю судоходную линию Хельсинки-Рига, на которой будет ходить один из самых роскошных круизных лайнеров в Балтийском море - Silja Serenade.
Когда разразился кризис, паромы Tallink стали спасательными судами для доставки соотечественников домой, а затем грузовыми судами ро-ро для перевозки предметов первой необходимости. В конце кризиса судам снова понадобится новое лицо, и одно из возможных применений - круизные перевозки на короткие расстояния.
Прохождение 269-мильного морского пути между Ригой и Хельсинки занимает вечер и ночь, как и поездка из Таллинна в Стокгольм. Маршрут между Финляндией и Латвией будет таким же круизным путешествием с возможностью провести ночь на борту, поесть, выпить и развлечься, а также взять свой автомобиль с собой. Кроме того, финнам предлагается несколько гостиничных пакетов и экскурсионных билетов в столице Латвии.
На борту новые нормы
Судно Serenade, которое прославилось как роскошный круизный лайнер, ходящий между Стокгольмом и Хельсинки, хорошо подходит для таких коротких круизов и семейного отдыха. Любой, кому нужно быстро добраться до Хельсинки из Риги, все равно отправится на самолете. Кризис оказывает более негативное влияние на длительные рейсы, поскольку пассажиры боятся быть помещенными в карантин и оказаться в ловушке.
По сравнению с крупнейшими в мире круизными операторами, для судов Tallink найти работу легче. По словам Ныгене, имеет большое значение, совершает ли человек мини-круизы возле своего дома, проводя, например, две ночи на корабле, или путешествует от недели до трех недель.
«На данный момент ощущение безопасности есть в отношении более коротких поездок, в домашнем регионе. К счастью, Tallink является гибридом транспортной службы и поставщиком коротких морских рейсов. «Значительную часть наших пассажиров дают деловые поездки и поездки с автомобилем, играют свою роль и круглогодичные грузоперевозки», - объяснил Ныгене.
«За последние несколько месяцев нам пришлось переоценить процессы практически всех бортовых услуг: кейтеринг, развлечения и многое другое. Пока рано говорить о том, являются ли эти изменения временными или они станут новой нормой для пассажиров. Я верю, что это прояснится в ближайшие месяцы ", - прокомментировал Ныгене.
Глава Tallink подтвердил, что меры по охране здоровья будут определенно сохраняться в течение длительного периода времени. «Более эффективные моющие и дезинфицирующие средства в общественных пассажирских зонах. Конечно, декларации здоровья пассажиров и строгие ежедневные медицинские осмотры экипажей останутся на некоторое время. В ближайшем будущем перегородки из плексигласа будут установлены в магазинах и на информационных стойках. И еще многое другое», - перечислил он.
По словам Ныгене, дополнительные меры безопасности не сделают билет дороже.
"Неопределенности еще очень много. Многое по-прежнему зависит от решений правительств и органов здравоохранения, государственных рекомендаций и ограничений, влияющих на поведение пассажиров. Наша роль - тесно сотрудничать с властями, постоянно искать решения, возможности и альтернативы и быть в готовности номер один к запуску различных сценариев», - добавил он.
Строительство круизного терминала
В конце апреля в ходе скромной виртуальной церемонии был заложен краеугольный камень нового терминала круизных судов Таллиннского порта. Стоимость договора, заключенного с YIT Estonia в январе, составляет 13,7 млн евро, терминал будет сдан в июле 2021 года. Таллиннский порт взял кредит в 20 миллионов евро у банка SEB для строительства круизного терминала и паркинга, а также для реконструкции района Старого порта.
До сих пор неясно, когда прибудут круизные лайнеры, за счет портовых и пассажирских сборов с которых можно было бы погасить взятый на строительство нового терминала кредит. В конце апреля в графике посещения Таллинна значилось 200 крупных круизных лайнеров, но в то время менеджер по маркетингу и коммуникациям Таллиннского порта и член совета Cruise Europe Сирле Арро предсказывала, что еще следует ожидать отмен.
К счастью, здание круизного терминала будет многоцелевым. В то время, когда там нет туристов, а также вне туристического сезона, можно будет организовывать концерты, конференции и другие мероприятия. Вчера Арро заявила, что отменены все посещения круизных лайнеров в апреле, мае и июне.
«Если есть что-то положительное в этом коронакризисе, то это сроки строительства. В противном случае было бы довольно сложно обслуживать пассажиров и одновременно строить терминал», - прокомментировала она.
«В июле в графике стоит еще около десятка рейсов, поездки в августе и сентябре также частично отменены. Круизные компании HAL, Princess, P & O, Seabourn и некоторые другие объявили, что их корабли не будут совершать рейсы в Балтийском море в этом сезоне. Уведомления об отмене мы получаем если не каждый день, то каждую неделю. Сбор за отмену Таллиннский порт не взимает», - сказала Арро.
По ее словам, с постепенным открытием границ остается очень небольшая надежда на то, что к концу лета некоторые европейские круизные компании организуют круизы для европейских пассажиров.
"Дойдут ли они до нашего района - это другой вопрос. Первоначально рейсы могут быть ограничены одной или двумя странами с пассажирами в основном из тех же стран. Мы смотрим в первую очередь на Германию и держим кулаки, чтобы суда также достигли северной части Балтийского моря", - сказала представитель Таллиннского порта.