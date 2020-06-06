Эстонская индустрия развлекательных морских путешествий ищет пути к выживанию

По словам Ныгене, дополнительные меры безопасности не сделают билет дороже.

"Неопределенности еще очень много. Многое по-прежнему зависит от решений правительств и органов здравоохранения, государственных рекомендаций и ограничений, влияющих на поведение пассажиров. Наша роль - тесно сотрудничать с властями, постоянно искать решения, возможности и альтернативы и быть в готовности номер один к запуску различных сценариев», - добавил он.

Строительство круизного терминала

В конце апреля в ходе скромной виртуальной церемонии был заложен краеугольный камень нового терминала круизных судов Таллиннского порта. Стоимость договора, заключенного с YIT Estonia в январе, составляет 13,7 млн ​​евро, терминал будет сдан в июле 2021 года. Таллиннский порт взял кредит в 20 миллионов евро у банка SEB для строительства круизного терминала и паркинга, а также для реконструкции района Старого порта.

До сих пор неясно, когда прибудут круизные лайнеры, за счет портовых и пассажирских сборов с которых можно было бы погасить взятый на строительство нового терминала кредит. В конце апреля в графике посещения Таллинна значилось 200 крупных круизных лайнеров, но в то время менеджер по маркетингу и коммуникациям Таллиннского порта и член совета Cruise Europe Сирле Арро предсказывала, что еще следует ожидать отмен.

К счастью, здание круизного терминала будет многоцелевым. В то время, когда там нет туристов, а также вне туристического сезона, можно будет организовывать концерты, конференции и другие мероприятия. Вчера Арро заявила, что отменены все посещения круизных лайнеров в апреле, мае и июне.

«Если есть что-то положительное в этом коронакризисе, то это сроки строительства. В противном случае было бы довольно сложно обслуживать пассажиров и одновременно строить терминал», - прокомментировала она.

«В июле в графике стоит еще около десятка рейсов, поездки в августе и сентябре также частично отменены. Круизные компании HAL, Princess, P & O, Seabourn и некоторые другие объявили, что их корабли не будут совершать рейсы в Балтийском море в этом сезоне. Уведомления об отмене мы получаем если не каждый день, то каждую неделю. Сбор за отмену Таллиннский порт не взимает», - сказала Арро.

По ее словам, с постепенным открытием границ остается очень небольшая надежда на то, что к концу лета некоторые европейские круизные компании организуют круизы для европейских пассажиров.