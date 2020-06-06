Фото ⟩ Шведские идеи для вашей дачи, которые легко повторить

Построенная в 1890 году, эта резиденция находится на побережье Балтийского моря в курортном шведском городке Даларе. После реконструкции в 1985-м на ее территории обустроили большой семейный дом, гостевой домик из бывшей конюшни, летнюю дачу с летней кухней, складские помещения для лодок и рыболовных сетей, курятник, гараж и прочие постройки.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Недвижимость принадлежит одной семье с 1939 года и используется как самими хозяевами, так и сдается всем желающим отдохнуть от городской суеты.

Все постройки оформлены в скандинавских традициях: экологичные фасады из дерева и надежный фундамент из камня. Что касается последнего, то хозяева сделали нестандартно высокий фундамент в двух жилых домах. Так помещения дольше сохраняют тепло. Крыши у построек двускатные, чтобы снег и другие осадки сходили быстрее.

Планировка во всех домах примерно одинаковая: на первых этажах расположены отдельные кухни, а гостиные и обеденные зоны объединены. Так удобно устраиваться большой компанией. А на вторых этажах расположено по 2–3 спальни.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Интерьеры просты и практичны, как обычно и бывает в скандинавском стиле: обои с цветочными принтами, винтажная и резная деревянная мебель, камины, ковры, длинные классические люстры и цветочные палисадники на подоконниках. А традиционный белый фон собирает все детали интерьера воедино.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Кстати, всем вещам в доме хозяева дают вторую, а то и десятую жизнь, стараясь ничего не выбрасывать. Например, на вольтеровских креслах в гостиных уже три раза меняли обивку, а многочисленные комоды, этажерки и шкафы шкурят, перекрашивают и меняют ручки. От такого подхода интерьеры выглядят как антикварные магазины.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Чтобы не разориться, покупая мебель во все дома на территории, владельцы проявляют фантазию и пересматривают утилитарную функцию вещей. Так, деревянный сундук превратился в журнальный столик. А старый рыболовный постер на кухне занял место картины. Вместо ваз — медные лейки. А кочерга, щипцы для камина и часть поленьев лежат в отслужившем свое латунном тазу.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Несмотря на то, что дома оборудованы всей необходимой техникой, на одной из кухонь до сих пор сохранилась встроенная дровяная печь. Для готовки ее используют редко, а для придания уюта — самое то. А вот камин в гостиной используют по назначению уже больше 130 лет.

Изюминка усадьбы — лесная зона вокруг. Именно деревья и кусты отделяют все постройки друг от друга. Так, у каждого дома есть своя смотровая площадка, лужайка и зеленая изгородь. А центром усадьбы считается место у каштана, который растет здесь с самого начала.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru