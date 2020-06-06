Попробуйте сами ⟩ Необычный способ полировки кухонной раковины из нержавейки

Если ваша кухонная раковина стала тусклой и поэтому непривлекательной, попробуйте почистить ее так, как предлагает портал Kodustiil.
Детское масло - хорошее средство для смягчения сухой кожи и подходит как для младенцев, так и для взрослых, но, оказывается, его можно с успехом использовать и в домашнем хозяйстве. Например, для придания блеска раковине из нержавеющей стали.
Попробуйте следовать этим советам:
- сначала почистите раковину пищевой содой;
- затем продезинфицируйте столовым уксусом;
- протрите стенки и дно раковины ломтиком лимона;
- налейте на тканевую салфетку немного детского масла и протрите раковину.
По словам использующих этот способ домохозяек, блеск от детского масла должен оставаться на раковине неделями.
А теперь попробуйте сами!
@mama_mila_
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