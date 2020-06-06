Сб, 6.06.2020
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Попробуйте сами ⟩ Необычный способ полировки кухонной раковины из нержавейки

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ФОТО: Shutterstock

Если ваша кухонная раковина стала тусклой и поэтому непривлекательной, попробуйте почистить ее так, как предлагает портал Kodustiil.

Детское масло - хорошее средство для смягчения сухой кожи и подходит как для младенцев, так и для взрослых, но, оказывается, его можно с успехом использовать и в домашнем хозяйстве. Например, для придания блеска раковине из нержавеющей стали.

Попробуйте следовать этим советам:

  • сначала почистите раковину пищевой содой;
  • затем продезинфицируйте столовым уксусом;
  • протрите стенки и дно раковины ломтиком лимона;
  • налейте на тканевую салфетку немного детского масла и протрите раковину.

По словам использующих этот способ домохозяек, блеск от детского масла должен оставаться на раковине неделями.

А теперь попробуйте сами!

@mama_mila_

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