Пассажирам Ryanair предлагается три месяца ждать возврата денег за отмененные рейсы

Исполнительный директор бюджетной авиакомпании сказал, что клиенты должны быть к готовыми к срокам от 10 до 12 недель ожидания, потому что Ryanair должна обработать 35 миллионов ходатайств по возврату денег по сравнению с 10 000 в неделю, с которыми они обычно имеют дело.

Опрос, проведенный потребительским брендом Which?, обнаружил, что Ryanair названа худшей крупной авиакомпанией по возврату денег пассажирам за рейсы, отмененные из-за пандемии.

Выяснилось, что 84 процента клиентов Ryanair все еще ждут возврата денег, которые в соответствии с законодательством ЕС должны быть возмещены в течение семи дней.

Согласно опросу, только пять процентов пассажиров получили свои деньги обратно в установленные законом сроки.

О'Лири сказал: "Хорошая новость заключается в том, что мы находимся на 40 процентах пути, мы уже выплатили почти 500 миллионов евро, нам предстоит выплатить еще 600-700 миллионов, и мы думаем, что справимся с этим за 10-12 недель".

«Мы заверяем всех в том, что ваши возвраты в безопасности; если вы хотите получить денежный возврат, вы его получите, просто наберитесь терпения, потому что нам нужно обработать рекордное количество отмен, вызванных правительственными мерами, и у нас ограниченный персонал в наших офисах для обработки этих данных», - сказал глава авиакомпании.