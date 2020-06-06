Фото ⟩ Настоящая идиллия: на Сааремаа продается красивый хутор с длинной историей

Основанный в 1910 году хутор располагается на участке площадью 15 963 квадратных метров.

Хутор на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

На участке находятся жилой дом, баня, амбар и погреб. В доме есть гостиная, две спальни, кухня, душ и туалет, летняя комната и кабинет со спальным местом. Хутор продается со всей обстановкой, мебелью и техникой.

Хутор на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

В бане есть парилка и отделение для мытья. Амбар в очень хорошем состоянии, там можно оборудовать дополнительные спальные места для гостей.

Хутор на Сааремаа. ФОТО: KV.EE