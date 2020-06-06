Сб, 6.06.2020
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  • Настоящая идиллия: на Сааремаа продается красивый хутор с длинной историей

Фото ⟩ Настоящая идиллия: на Сааремаа продается красивый хутор с длинной историей

Talu Saaremaal.

ФОТО: KV.EE

В тихой живописной сааремааской деревне продается реновированный хутор, пишет портал Kodustiil.

Основанный в 1910 году хутор располагается на участке площадью 15 963 квадратных метров. 

Хутор на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

На участке находятся жилой дом, баня, амбар и погреб. В доме есть гостиная, две спальни, кухня, душ и туалет, летняя комната и кабинет со спальным местом. Хутор продается со всей обстановкой, мебелью и техникой. 

Хутор на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

В бане есть парилка и отделение для мытья. Амбар в очень хорошем состоянии, там можно оборудовать дополнительные  спальные места для гостей. 

Хутор на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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