Эстер Эпик: новые отдельные случаи заражения Covid-19 коварны

По словам Эпик, больше всего их беспокоят происходящие каждый день ситуации, когда появляются единичные больные, которые не могут сказать, откуда у них вирус, передает rus.err.ee .

«Они говорят, что пользуются общественным транспортом или посещают общественные места, но точно где могли заразиться, они не знают. Если таких случаев будет много, то мы еще раз будем очень внимательно и с исключительной точностью их рассматривать. Мы очень внимательно рассматриваем заражения в группе, но отдельные случаи коварны», - сказала Эпик.