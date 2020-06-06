Эстер Эпик: новые отдельные случаи заражения Covid-19 коварны

Если новые случаи заражения, появляющиеся в кругу семьи или на работе, не вызывают большого удивления, то случаи, когда человек не знает, где он заразился, вызывают гораздо большее беспокойство, сказала заведующая отделом пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик в интервью "Актуальной камере".
По словам Эпик, больше всего их беспокоят происходящие каждый день ситуации, когда появляются единичные больные, которые не могут сказать, откуда у них вирус, передает rus.err.ee.
«Они говорят, что пользуются общественным транспортом или посещают общественные места, но точно где могли заразиться, они не знают. Если таких случаев будет много, то мы еще раз будем очень внимательно и с исключительной точностью их рассматривать. Мы очень внимательно рассматриваем заражения в группе, но отдельные случаи коварны», - сказала Эпик.