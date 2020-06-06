Парадокс? Автобусные линии не восстановят, пока люди не начнут ездить

Две недели назад автобусная компания Lux Express 18 возобновила отправления в четырех направлениях: из Таллинна в Тарту, Пярну и Курессааре и в направлении Тарту-Нарва.

Исполнительный директор Lux Express Янно Ритсберг признал, что, хотя автобусный трафик едва увеличился до половины того объема, что был до чрезвычайного положения, компания не планирует восстанавливать больше рейсов в ближайшем будущем.

Если раньше, например, Lux Express совершал 60-64 поездки в день между Таллинном и Тарту, то сейчас, в зависимости от дня недели - 20-28 рейсов. Автобусное сообщение с Хаапсалу и Нарвой также ограничено.

«Спрос не был таким сильным, как мы надеялись, - пояснил Янно Ритсберг. - Заполняемость автобусов с момента окончания чрезвычайного положения составляет 45-50 процентов. Это указывает на то, что не ожидается быстрого восстановления спроса».

После окончания чрезвычайного положения люди, изучавшие расписание движения автобусов, радовались, что билеты на желаемые маршруты можно купить снова. К сожалению, в конце мая из расписания исчезло несколько маршрутов, например вечерние отправления из Таллинна в Тарту в 21:00, 22:00 и 23:00.

Те, кто успел купить билет ранее, получили письмо от Lux Express о том, что из-за сокращения количества пассажиров некоторые маршруты в пределах Эстонии все еще закрыты.

Компания попросила выбрать другое время отправления и отправила код скидки для переоформления билета. Янно Ритсберг объяснил, что путаница с линиями была вызвана организационными причинами. «Мы продаем автобусные билеты в онлайне до шести месяцев заранее, мы учли дату окончания чрезвычайной ситуации. Когда стало понятно, что автобусное движение не восстановится быстро, мы начали сокращать возможности продажи билетов с шагом в пару недель».

По его словам, ожидания в отношении международных автобусных перевозок по маршрутам Таллинн-Рига, Рига-Вильнюс и Таллинн-Вильнюс, которые были вновь открыты 22 мая, также оказались выше реальности.

«Мы восстановили 33-35 процентов отправлений, вторая неделя прошла, загруженность автобусов составляет 40-45 процентов, - сказал Ритсберг. - Заполняемость маршрутов Рига-Вильнюс и Таллинн-Вильнюс составляет даже менее 40 процентов».

Он сказал, что поэтому автобусная компания следит за ситуацией и не будет восстанавливать больше автобусных маршрутов, пока это не начнет окупаться.