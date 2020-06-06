Ученые нашли препарат от изжоги, способный помочь при лечении COVID-19

«Безрецептурный фамотидин является предполагаемой терапией для COVID-19», — гласит тезис исследования.

Во время исследования десять пациентов с коронавирусной инфекцией принимали фамотидин по 80 мг три раза в сутки. Средний период лечения составлял 11 дней, но варьировался в диапазоне от пяти до 21 дня. Ученые оценивали тяжесть пяти основных признаков заболевания: кашель, одышку, усталость, головную боль, потерю вкуса и обоняния.

Все десять пациентов отметили, что после начала приема фамотидина их самочувствие улучшилось в течение одних-двух суток.

«Симптомы облегчались в течение 24 часов после начала насыщения фамотидином и периферическим кислородом», — отмечается в отчете.