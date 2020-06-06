Сб, 6.06.2020
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Ученые нашли препарат от изжоги, способный помочь при лечении COVID-19

Анализ на Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге. Результаты исследования приводятся в журнале Gut, пишет Gazeta.ru.

«Безрецептурный фамотидин является предполагаемой терапией для COVID-19», — гласит тезис исследования.

Во время исследования десять пациентов с коронавирусной инфекцией принимали фамотидин по 80 мг три раза в сутки. Средний период лечения составлял 11 дней, но варьировался в диапазоне от пяти до 21 дня. Ученые оценивали тяжесть пяти основных признаков заболевания: кашель, одышку, усталость, головную боль, потерю вкуса и обоняния.

Все десять пациентов отметили, что после начала приема фамотидина их самочувствие улучшилось в течение одних-двух суток.

«Симптомы облегчались в течение 24 часов после начала насыщения фамотидином и периферическим кислородом», — отмечается в отчете.

Однако, как пишут ученые, пока эффективность фамотидина при лечении коронавируса подтвердить невозможно из-за нехватки имеющихся данных.

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