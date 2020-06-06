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НБА решила возобновить баскетбольный сезон

Houston Rockets guard James Harden (13) dunks against the Washington Wizards during the first half of an NBA basketball game, Wednesday, Oct. 30, 2019, in Washington. (AP Photo/Nick Wass)

ФОТО: Nick Wass/AP

Национальная баскетбольная ассоциация возобновит сезон, приостановленный в связи с пандемией коронавируса.

Решение совета управляющих опубликовано на сайте ассоциации. Согласно утвержденному формату оставшегося периода сезона, в нем примут участие 22 команды — 16 находившихся в зоне плей-офф на момент начала перерыва и еще 6, которые отстают от них не более чем на 6 побед.

Участникам предстоит сыграть по 8 матчей, после чего станут известны 16 команд, вышедших в плей-офф. Далее состоятся классические серии на выбывание. Предположительно, сезон возобновится 31 июля и закончится не позднее 12 октября.

Ранее о возвращении к играм сезона заявила Национальная хоккейная лига. Баскетбольная Евролига в свою очередь решила завершить сезон досрочно.

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