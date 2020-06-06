НБА решила возобновить баскетбольный сезон

Решение совета управляющих опубликовано на сайте ассоциации. Согласно утвержденному формату оставшегося периода сезона, в нем примут участие 22 команды — 16 находившихся в зоне плей-офф на момент начала перерыва и еще 6, которые отстают от них не более чем на 6 побед.