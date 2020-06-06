НБА решила возобновить баскетбольный сезон

Национальная баскетбольная ассоциация возобновит сезон, приостановленный в связи с пандемией коронавируса.
Решение совета управляющих опубликовано на сайте ассоциации. Согласно утвержденному формату оставшегося периода сезона, в нем примут участие 22 команды — 16 находившихся в зоне плей-офф на момент начала перерыва и еще 6, которые отстают от них не более чем на 6 побед.
Участникам предстоит сыграть по 8 матчей, после чего станут известны 16 команд, вышедших в плей-офф. Далее состоятся классические серии на выбывание. Предположительно, сезон возобновится 31 июля и закончится не позднее 12 октября.
Ранее о возвращении к играм сезона заявила Национальная хоккейная лига. Баскетбольная Евролига в свою очередь решила завершить сезон досрочно.