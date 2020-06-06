Видео ⟩ В июне цветоводам тоже есть чем заняться

Основные работы в цветнике в июне сводятся к прополке, обрезке и подкормке. Не забываем про поливы и уход за капризными красавицами.

Продолжают посадку рассады однолетних цветов. Из цветников убирают отцветающие двулетники: маргаритку, виолу. На их место высаживают фуксии, пеларгонию, колеус, бальзамины.

1. Высадка рассады и посев

В начале месяца высаживают рассаду однолетних цветов: левкой, калибрахоа, петунии, бакопа и другие. Перед высадкой стоит свериться с прогнозом погоды — не обещают ли заморозки.

2. Подкормка цветов

Все декоративные растения систематически пропалывают и подкармливают удобрениями. Для подкормок в июне вносят азот. Аммиачную селитру не используют, а поливают настоем травы.

Для приготовления травяного настоя:

взять мясистые сорняки: сныть, крапиву, лебеду,

стебли измельчить,

залить водой вместе с остатками хлеба и варенья.

3. Полив пионов в июне

Пионы после цветения в июне требуют особого ухода - их надо поливать весь сезон до конца августа — в этот период закладываются цветочные почки будущего года.

4. Обрезка цветов в июне

Сразу после цветения цветоносы нужно обрезать, чтобы растения не тратили лишние силы на формирование семян в ущерб развитию корневой системы. Регулярно косят газоны и подстригают живые изгороди. У привитых роз и сирени обязательно удаляют дикую поросль.

5. Выкопка луковичных

Разросшиеся за 3—5 лет мелколуковичные (пролеска, крокус, подснежник, мускари и др.) выкапывают, когда пожелтеет листва, и после просушки хранят в проветриваемом помещении. При пожелтении листьев выкапывают тюльпаны и гиацинты.

С 20 июня нужно приступать к выкопке тюльпанов и заложить их на хранение в сухое темное проветриваемое, помещение.

Нарциссы не трогаем, не обрезаем, не выкапываем.

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