Сб, 6.06.2020
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Фото ⟩ Аномальный прилив затопил Венецию

Покрытой водой оказалась визитка Венеции - площадь Святого Марка.

ФОТО: Luigi Costantini/AP

Около четвертой части Венеции оказалась затопленной из-за аномального прилива в июне. 

Уровень воды в городе кое-где достиг отметки в 116 см, что является третьим по величине показателем для этого месяца, сообщает Korrespondent со ссылкой на AP.

Так, покрытой водой оказалась визитка Венеции - площадь Святого Марка.

Венецианское агентство по мониторингу моря в качестве причины аномального прилива назвало шторм в Атлантике, который спровоцировал сильные ветры и дожди на севере Италии.

Издание La Stampa отмечает, что в июне настолько большие приливы случаются крайне редко. Подобный подъем воды случался лишь дважды за последние 20 лет. Так, самый высокий прилив в июне был зарегистрирован в Венеции в 2002 году. Тогда уровень воды достигал отметки в 121 сантиметр, а в июне 2016 года – в 117 сантиметров.

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