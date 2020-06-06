В этом году Европе может грозить винодельческий кризис

Производители вина предупреждают, что европейские страны вынуждены будут столкнуться с небывалым излишком винной продукции, если ЕС не возьмет на себя обязательство перерабатывать более миллиарда бутылок вина в промышленный спирт.

Без финансирования ЕС погреба виноделов будут переполнены, и хранить урожай этого года будет попросту негде.

«Когда запасов станет слишком много, цены на вино будут стремительно падать», – заявил Томас Монтань, президент независимой винодельческой группы CEVI.

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом по национальному телевидению заявил, что французские виноградари «задыхаются». Между тем, по словам генерального директора Международной винной организации, закрытие гостиниц и ресторанов может привести к снижению объема продаж вина на 35% и снижению продаж в стоимостном выражении на 50%.