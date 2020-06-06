Сб, 6.06.2020
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Квартира без стен? Во Франции это возможно

Квартира во Франции

ФОТО: hqroom.ru

Оказывается, межкомнатные стены не так уж и обязательны. Это, по мнению HQRoom, доказали французские архитекторы.

Проектное бюро Jean-Benoît Vétillard Architectures оформило пространство квартиры в городе Монруж, Франция. На небольшой площади архитекторы создали функциональное разделение на зоны без использования стен, предложив два спальных места, полноценную кухню и места для дневного времяпрепровождения.

Квартира без стен во Франции.

ФОТО: hqroom.ru

В центре квартиры стоит конструкция, совмещающая в себе системы хранения и выступающая в роли мебели.

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