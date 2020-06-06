Квартира без стен? Во Франции это возможно

Проектное бюро Jean-Benoît Vétillard Architectures оформило пространство квартиры в городе Монруж, Франция. На небольшой площади архитекторы создали функциональное разделение на зоны без использования стен, предложив два спальных места, полноценную кухню и места для дневного времяпрепровождения.