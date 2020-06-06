Москва, Россия. 20 апреля. Городская клиническая больница им. Пирогова. ФОТО: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

За последние сутки в России выявлено 8855 новых случаев заражения коронавирусом, из них 1992 - в Москве, 758 - в Подмосковье, 347 - в Санкт-Петербурге. В общей сложности в стране за сутки умерло еще 197 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее число заразившихся в стране теперь составляет 458,6 тыс., умерших - 5725. Штаб также сообщает, что более 100 тыс. человек в Москве вылечились от Covid-19. Пятый день подряд в столице фиксируют большее число выздоровевших, чем заболевших.

Почти 85% заболевших в Москве - моложе 65 лет.

При этом в Тверской области после коронавирусной инфекции выздоровели две 92-летние пациентки и один 90-летний мужчина. Всего в регионе с начала эпидемии выявлено 1962 случая заражения Covid-19, 87 - за последние сутки.

Забайкальский край - еще один проблемный регион. Там, по данным на субботу, выявлен 1471 случай заражения, умерло 27 человек. В Чите за одни сутки военные развернули полевой госпиталь на 100 коек для лечения больных коронавирусом. Такое распоряжение Владимир Путин дал в четверг. В госпитале предусмотрено несколько секторов - от помещения для первичного осмотра до отделения для тяжелобольных.

Лекарство от Covid-19?

Минздрав России зарегистрировал в госреестре лекарственных средств для медицинского применения препарат левилимаб (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения осложнений коронавирусной инфекции. Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. В данный момент он проходит третий этап клинических испытаний. По словам медиков, в состоянии пациентов с Covid-19 средней тяжести при его применении наблюдается положительная динамика.

"Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм - избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом. Предотвращение развития цитокинового шторма крайне важно при лечении Covid-19", - говорится в сообщении минздрава.

Российские новостные агентства также сообщают, что Владимир Путин поручил правительству внести создание вакцины от коронавируса в программу развития центров геномных исследований.

Ярмарка в разгар карантина

На Красной площади сегодня начинается Книжная ярмарка, она продлится три дня. Ожидается, что на нее придет около 18 тыс. человек, однако количество посетителей ежедневно не должно превышать 6 тыс. человек. Для посещения ярмарки необходимо пройти процедуру регистрации.

Фестиваль приурочен к Дню рождения Александра Пушкина. Информации о том, как именно проводилось согласование столь массового мероприятия в разгар карантина и запрета на массовые мероприятия, нет, но, как заявил председатель оргкомитета фестиваля, решение его провести было принято "вопреки всем невзгодам".

Однако ранее стало известно, что порядка десяти издательств отказались от участия в мероприятии, сославшись на риски для здоровья своих сотрудников. Вход на ярмарку запрещен детям младше 7 лет и взрослым старше 65 лет - как сказано, из соображений безопасности для здоровья.