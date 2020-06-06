Воры украли с хутора 60 клубничных кустов

«Раньше у нас саженцы не крали, но бывало, что пропадали ягоды», - говорит владелец хутора Аавику в Ляэнемаа Элар Куусемаа. По его словам, воры выкопали 60 клубничных кустов, а также разодрали укрывавшую грядки пленку.

«Экономический ущерб невелик, но в качестве предупреждения мы разместили фотографии в социальных сетях, чтобы другие были начеку и знали, что орудуют воры, - пояснил Элар Куусемаа. - В противном случае они могут украсть у производителей клубники и более дорогие вещи».

Поля хутора Аавику, где на шести гектарах выращивается клубника, находятся прямо у дороги, благодаря чему ворам было легко подъехать на машине, вырвать растения и уехать. Элар Куусемаа сказал, что он также проинформировал полицию, но заявления не подавал. «У правоохранительных органов есть дела поважнее, чем преследовать таких мелких воров», - пояснил он.

Чтобы предотвратить дальнейшие кражи, он планирует построить вокруг поля забор, а также установить видеонаблюдение.