Ученые выяснили, что 70 процентов зараженных коронавирусом не заражали других

Ученые изучили сотни пациентов с Covid-19, выявленных в период с января по апрель, и обнаружили, что основной причиной распространения вируса были так называемые суперносители которые заражают много людей за короткий промежуток времени.

По оценкам ученых, число суперносителей коронавируса - выше, чем ожидалось, и 80 процентов исследованных инфицированных получили вирус в результате массовых мероприятий или использования общественного транспорта.

Согласно подсчетам авторов исследования, 70 процентов инфицированных, участвовавших в исследовании, не заражали других людей.