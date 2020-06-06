Сб, 6.06.2020
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Ученые выяснили, что 70 процентов зараженных коронавирусом не заражали других

Suur osa viirusekandjatest viirust edasi levitanud ei ole.

ФОТО: Shutterstock

Исследование, проведенное гонконгскими учеными, выявило, что почти 70 процентов зараженных коронавирусом не заражали других людей, сообщает портал Tervis со ссылкой на Medical Daily.

Ученые изучили сотни пациентов с Covid-19, выявленных в период с января по апрель, и обнаружили, что основной причиной распространения вируса были так называемые суперносители которые заражают много людей за короткий промежуток времени. 

По оценкам ученых, число суперносителей коронавируса - выше, чем ожидалось, и 80 процентов исследованных инфицированных получили вирус в результате массовых мероприятий или использования общественного транспорта.

Согласно подсчетам авторов исследования, 70 процентов инфицированных, участвовавших в исследовании, не заражали других людей.

Чтобы остановить распространение вируса и предотвратить следующую вспышку, важно избегать многолюдных мероприятий по крайней мере, в течение некоторого времени. Своевременно выявляя и изолируя суперносителей, можно предотвратить множественные инфекции, считают гонконгские ученые.

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