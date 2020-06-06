Ученые выяснили, что 70 процентов зараженных коронавирусом не заражали других

Исследование, проведенное гонконгскими учеными, выявило, что почти 70 процентов зараженных коронавирусом не заражали других людей, сообщает портал Tervis со ссылкой на Medical Daily.
Ученые изучили сотни пациентов с Covid-19, выявленных в период с января по апрель, и обнаружили, что основной причиной распространения вируса были так называемые суперносители которые заражают много людей за короткий промежуток времени.
По оценкам ученых, число суперносителей коронавируса - выше, чем ожидалось, и 80 процентов исследованных инфицированных получили вирус в результате массовых мероприятий или использования общественного транспорта.
Согласно подсчетам авторов исследования, 70 процентов инфицированных, участвовавших в исследовании, не заражали других людей.
Чтобы остановить распространение вируса и предотвратить следующую вспышку, важно избегать многолюдных мероприятий по крайней мере, в течение некоторого времени. Своевременно выявляя и изолируя суперносителей, можно предотвратить множественные инфекции, считают гонконгские ученые.